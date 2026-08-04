Educación intimó al Colegio Belgrano a garantizar la continuidad de una división

El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca intimó formalmente al Colegio Manuel Belgrano para que garantice la continuidad del funcionamiento de la división "D" de tercer año del turno tarde hasta la finalización del ciclo lectivo 2026, luego de verificar que la institución había adoptado la decisión de suprimir esa división y fusionarla con otra sección.

La disposición fue comunicada como una medida destinada a asegurar el normal desarrollo de las actividades educativas y a preservar las condiciones bajo las cuales los estudiantes iniciaron el ciclo escolar. De acuerdo con lo informado, la intervención del Ministerio se produjo tras constatar la modificación impulsada por el establecimiento educativo, la cual implicaba cambios en la estructura de funcionamiento de uno de los cursos del nivel secundario.

La continuidad de las trayectorias escolares

La intimación emitida por el Ministerio tiene como principal objetivo resguardar el derecho de los estudiantes a la continuidad de sus trayectorias escolares, evitando que la supresión de una división altere las condiciones en las que los alumnos desarrollan su proceso educativo.

En ese sentido, la cartera educativa sostuvo que la permanencia de la división "D" de tercer año del turno tarde deberá mantenerse hasta la conclusión del ciclo lectivo 2026, garantizando así que los estudiantes continúen cursando en la estructura organizativa con la que iniciaron el año.

La medida también apunta a preservar las condiciones pedagógicas, entendidas como un elemento central para el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje dentro de la institución educativa.

Organización institucional y laboral

Además de proteger la continuidad de las trayectorias escolares, el Ministerio indicó que la intimación busca garantizar la organización institucional y laboral del establecimiento.

La resolución contempla que el funcionamiento de la división deberá sostenerse durante todo el ciclo lectivo, evitando modificaciones que puedan impactar en la estructura organizativa de la institución.

Desde la cartera educativa se remarcó que este tipo de decisiones debe ajustarse a las disposiciones vigentes para las instituciones educativas de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial.

El rol de Educación

En el marco de la intimación, el Ministerio recordó que toda modificación de la estructura de funcionamiento de una institución de gestión privada incorporada a la enseñanza oficial requiere autorización expresa de la autoridad educativa provincial.

De esta manera, se reiteró que cualquier decisión vinculada con cambios en la organización de divisiones, cursos o estructuras institucionales debe contar previamente con la correspondiente aprobación ministerial antes de su implementación.

Este requisito forma parte del marco regulatorio que rige a las instituciones de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial y constituye una condición necesaria para introducir modificaciones en su funcionamiento.

Advertencia por posibles sanciones

Finalmente, el Ministerio de Educación y Trabajo advirtió que el incumplimiento de la intimación formulada al Colegio Manuel Belgrano dará lugar a las actuaciones administrativas y sanciones previstas por la normativa vigente.

La cartera educativa dejó establecido que la continuidad de la división deberá cumplirse hasta la finalización del ciclo lectivo 2026 y recordó que las decisiones institucionales relacionadas con cambios estructurales deben respetar el procedimiento correspondiente y contar con la autorización expresa del organismo competente.