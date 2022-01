Lucas sufrió bullying por su dislexia y ahora usa TikTok para que todos entiendan qué ve cuando lee

Una maestra de lengua le pidió a Lucas Levin que lea en voz alta. Lucas, que en ese entonces tenía ocho años, le hizo caso y leyó. Jamás imaginó que la docente y sus compañeros reaccionarían riéndose a carcajadas de él.

Sin entender qué había hecho mal empezó a llorar y la maestra lo sacó del aula para “explicarle” lo que le pasaba: “Vos tenés una enfermedad mental”, le dijo.

Las lágrimas de Lucas no pararon hasta que la mamá lo fue a buscar y con todo su amor, lo calmó. “Vos no tenés ninguna enfermedad, solo una manera distinta de percibir la información. Te cuesta un poquito más leer pero sos 100% capaz de hacer todo lo que quieras”, le explicó.

De esa forma el joven de Pilar (provincia de Buenos Aires) se enteró que tenía dislexia y empezó a sufrir bullying en el colegio.

Cómo fueron sus días en el colegio

“Los profesores me discriminaron siempre, y a medida que pasó el tiempo fueron mis compañeros los que me apoyaron en todo momento. Quizá debería haber sido al revés, pero no lo fue: todos se reían, nadie me escuchaba”, contó Lucas.

Por el mal trato de los docentes pasaba muchas horas encerrado en el baño llorando y tenía ataques de pánico. “Terminé el colegio por una formalidad, la pasé muy mal. Incluso le llegaron a decir a mi mamá que no era buena madre por llevarme a clases de baile y canto después de la escuela, en vez de encerrarme a leer”, recordó.

Ahora Lucas tiene 20 años, estudia artes escénicas y reconoce que le “hubiera gustado que no suceda” nada de lo que sufrió. Sin embargo, en las redes sociales contó todo lo que vivió hasta terminar el secundario y recibió “un montón de apoyo”.

Cuándo se hizo viral en TikTok

Su historia se hizo viral luego de compartir un video en el que explicó cómo percibe las palabras cuando lee. “En plena pandemia empecé a subir videos en Tik Tok y pensé que tenía que aprovechar para hablar de lo que nadie quiere hablar e intentar que otros nos sufran lo que sufrí”, explicó.

Con una aplicación de animación logró mostrar que para él las letras no solo pueden cambiar de orden dentro de la palabra sino “estar al revés”, o convertirse en un símbolo totalmente distinto. “Me trataban de tonto, me retaban por cómo leía, me hacía muy mal lo que pasaba en el colegio pero aunque fue a las patadas, aprendí a hacerme respetar”, aseguró Lucas.

Después de hablar sobre la dislexia en las redes sociales e intentar ayudar con consejos y herramientas a quienes también tienen esta condición, Lucas logró tener en Instagram más de 21.500 seguidores y en TikTok está por alcanzar los 787.000.

Ahora la vida de Lucas es distinta y avanza a paso firme en su carrera artística. Los ataques de pánico y el bullying quedaron en el pasado, y asegura que no guarda rencor. “Lo importante es saber que todos somos absolutamente capaces de hacer lo que queramos. Yo quiero a la gente, no me sale odiar. De todo lo que viví aprendí, crecí y soy quien soy hoy”, dijo.

Qué es la dislexia

Se trata de una condición que afecta el proceso de lectura. Las personas con dislexia presentan dificultades para leer con fluidez y pueden tener inconvenientes en aspectos como la comprensión lectora, la ortografía y la escritura.

La dislexia no se cura, pero existen herramientas de enseñanza y enfoques educativos que ayudan a mejorar las habilidades lectoras. Es esencial subrayar que este diagnóstico nada tiene que ver con la inteligencia o la capacidad de desarrollo de quien lo padece.