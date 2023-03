Lucha contra la gordofobia: instalan stand para promover los derechos de las personas con sobrepeso

En el marco de la Semana de Lucha Contra la Gordofobia este miércoles iniciaron las actividades de concientización con la presencia de un stand ubicado en Plaza 25 de Mayo. La iniciativa está enmarcada en el proyecto de Ley con media sanción de Diputados, que propone instituir en la provincia a la primera la semana de marzo como de Lucha Contra la Gordofobia.

El objetivo es el de “promover acciones destinadas a visibilizar la lucha contra la discriminación de las personas gordas, con el fin de identificar prevenir y erradicar todo tipo de violencias y concientizar a la sociedad sobre este flagelo”. La diputada Adriana Díaz, autora del proyecto, el Inadi y representantes de la municipalidad de Capital y del Colegio de Nutricionistas, acompañan el espacio y a quienes se llegan para consultar o recibir asesoramiento.

Roxana Pereyra, quien es parte del equipo de la legisladora provincial comentó a La Unión que la campaña "Nuestros cuerpos no quieren tu opinión", apuntan a crear conciencia sobre los distintos cuerpos y la no exclusión. Aclaró que la idea no es romantizar la gordura sino que todos accedan a las mismas posibilidades de las que hablará en la nota como la ley de talle y el trabajo.

Luego, la diputada Díaz comentó los aspectos centrales de su iniciativa, marcando que en el fondo el proyecto quiere marcar los derechos que asisten a las personas con sobrepeso. “Toda persona con kilos de más tiene derecho al trabajo, a la salud, al deporte, a la educación, al entretenimiento y desplazamiento por la vía pública sin condicionamientos pero en la realidad, todas estas cosas no suceden. Sabemos que en el caso de los niños y niñas, se dan situaciones de bullying en el seno escolar y hasta en las familias”.

La legisladora planteó el “pesocentrismo” como uno de los problemas sociales de los que no se habla pero que vive en lo cotidiano y que son el inicio de una discriminación que está encubierta.

Con la idea que el próximo 4 de Marzo sea instituído como el Día Mundial contra la gordofobia, es que se mantendrán con el stand en el principal paseo de la Capital.