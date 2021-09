Luego de encadenarse a una ambulancia en el San Juan, le prometieron analizar la cirugía que reclamaba

La protesta se llevó a cabo esta mañana y generó incertidumbre entre los profesionales del centro de salud y los familiares de quien tomó esta determinación. Se trata de un joven de 30 años, quien en reclamo de una derivación no dado y una historia clínica no entregada, decidió encadenarse a una ambulancia que se encontraba en el acceso de Emergencias del Hospital “San Juan Bautista”.

Oscar Antonio Barros, quien debido a que no puede ser intervenido quirúrgicamente por un sangrado interno en su cabeza, viene solicitando a las autoridades del nosocomio ser trasladado a otra provincia. El reclamo por ser derivado a Tucumán o Córdoba no es el primero que realiza, por cuanto y según lo expresó el mismo paciente, esta es la segunda manifestación de este tipo que concreta para ser escuchado.

Según el paciente los médicos le indicaron que por el sangrado que tiene en su cabeza “ellos no tienen la capacidad para poder operarme y por eso de aquí no me muevo hasta que me entreguen la historia clínica y me den el traslado”. Oscar lleva más de quince días internado y tras el alta al no tener resolución sobre su condición dijo sentirse “cansado porque yo sólo quiero vivir”.

La condición del paciente es un sangrado mal formado en una vena de la cabeza, el que se le formó tras un accidente que tuvo el año pasado. En ese momento, según lo indicado por Barros no se le realizaron estudios sino que sólo se le administró un antibiótico.

Posible solución

Luego del reclamo, el director del nosocomio, Lisandro Arcuri, dialogó con la familia para arribar a una solución. De esta manera se convino con Barros que en el transcurso de las próximas horas se le realizarán estudios para analizar si la cirugía se puede concretar en el mismo San Juan Bautista o efectivamente se procederá a la derivación.

Así lo confirmó una de sus familiares, en diálogo con Radio Valle Viejo, quien aseguró "en función de cómo salga el estudio van a decidir si lo trasladan o lo operan acá. El accedió a hacer esto hasta mañana, de lo contrario ya adelantó que se va a volver a encadenar".