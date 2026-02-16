Lunes caluroso: así estará el tiempo este lunes en Catamarca

Arranca la segunda quincena de febrero en Catamarca y siguiendo la tendencia de los últimos días, este lunes estará marcado por condiciones meteorológicas variables. Luego de una madrugada con anuncio de tormentas, se esperan mejoras que permitirán el desarrollo de una jornada mayormente calurosa y con nubosidad variable.

De acuerdo con el SMN, hacia la mañana, las condiciones serán estables, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvias que no llegan al 40%. Se espera que la temperatura ascienda hasta los 25 grados, mientras que el viento rotará hacia el Norte y aumente su intensidad, con registros de entre 23 y 31 km/h.

Durante la tarde, el ambiente continuará parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas previstas. La temperatura alcanzará su pico máximo del día, con una marca estimada de 32 grados, consolidando un escenario caluroso en el Valle Central. El viento se mantendrá del mismo sector con velocidades similares a las de la mañana, aunque podrían registrarse ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, lo que podría generar momentos de mayor intensidad.

En tanto, hacia la noche el cielo se presentará mayormente nublado, con condiciones estables y sin lluvias previstas. La temperatura descenderá hasta los 26 grados, en un cierre de jornada cálido. El viento rotará levemente hacia el Noreste y se mantendrá entre los 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían mantenerse en el rango de 42 a 50 km/h.

De esta manera, el lunes se perfila como un día de contrastes: con un comienzo inestable marcado por tormentas, seguido por horas de calor, nubosidad variable y presencia de viento moderado a fuerte.