Malestar de los catamarqueños por la suba del boleto: "No alcanza el sueldo"

Aunque se trató amortiguar el impacto, el efecto no se habría logrado y el incremento en el pasaje del transporte público, generó este lunes gran malestar en los usuarios. El salto de $45 a $65, es decir un 44% genera un fuerte cimbronazo en las economías familiares, sobre todo en las chacareras, por cuanto el valor el boleto a ellos se les va a las tres cifras.

Todos estos datos son los que golpearon este lunes a los catamarqueños, justo el día más caluroso de la primavera. Y esa traslación se notó a la hora de la consulta que realizó La Unión a los usuarios. Foto Cinthia Sánchez . La unión

Uno de los primeros testimonios fue el de Nidia, que es jubilada y quien categóricamente marcó “este incremento lo sufro mucho”. Añadió “para mí todo es una locura. Estamos en una provincia donde los trayectos son cortos y en relación el valor, es muy caro”. A esta usuaria, que justo está realizándose controles médicos, el tener que venir a ellos significa que debe hacer varios viajes. “A mí me cuesta $67 y con todo lo que tengo que ir y venir, se me hace mucho. Con estos valores, la verdad que no me va a alcanzar. Es más, ahora estoy con la SUBE de mi hija, porque yo ya no tengo con qué cargar mi tarjeta”. Foto Mauricio Espinoza - La Unión

A ella se sumó la voz de Ana, que también mostró su molestia, acotando que ella en el día realiza por lo menos seis viajes. “Mi sueldo es muy bajo y con esto, la verdad que no me alcanza. Voy a gastarme el sueldo en pasajes, porque no tengo beneficios ni descuentos”. Luego, tras remarcar que los salarios de los trabajadores independientes deberían incluir un plus por movilidad, consideró “de lo contrario no te conviene salir a trabajar”.

En la misma línea, Dayana sentenció “esta suba la verdad que es injusta. No nos alcanza”. Ella tampoco tiene beneficios o descuentos, desestimando lo dicho por el secretario de Transporte, quien tras confirmar el aumento del pasaje y para amortiguar el impacto, refirió que un gran porcentaje de catamarqueños están adheridos a beneficios, por lo que y a su entender, esta suba a $65 no iba a ser significativa. Foto Mauricio Espinoza - La Unión

Por último, Matías, otro trabajador que confesó ser afectado por esta medida, dijo: “la verdad que no nos alcanza, menos para los que tomamos o toman dos o tres colectivos por día”. Y casi como un ruego, luego señaló “ojalá que este sea el último aumento porque la verdad que no alcanza el sueldo, que por otro lado no aumenta en proporción para poder resolver este gasto, que en mi caso es casi $1.500 por semana”.

