La intersindical docente aceptó la oferta del Gobierno y se cerró la paritaria

La paritaria docente en Catamarca quedó cerrada luego de que la intersindical aceptara la propuesta salarial del Gobierno provincial, tras una jornada de negociación que incluyó un cuarto intermedio hasta las 17 para consultar a las bases.

El acuerdo se alcanzó en un contexto de fuerte tensión con los docentes autoconvocados, que venían realizando marchas en rechazo a la oferta y reclamaban un salario básico de $1.300.000.

El cierre de la paritaria se da en un clima de malestar en el sector, atravesado por el impacto del aumento del 27,83% en las tarifas de energía, lo que, según docentes, reduce el efecto real de los incrementos salariales.

También hubo cuestionamientos a la modalidad de consulta a las bases, realizada a través de redes sociales hasta las 17, lo que generó críticas por parte de sectores autoconvocados.

"Estamos trabajando. En las escuelas muchos profes no tienen señal para responder, y después dirán que la mayoría aceptó", expresó una docente en diálogo con La Unión.

El acuerdo establece la actualización del salario mínimo docente garantizado por cargo —con tope de dos cargos— correspondiente al cargo testigo de maestro de grado de jornada simple (25 horas semanales) y sus equivalencias en los niveles medio y superior. El esquema de mejoras se realizará de la siguiente manera:

Marzo de 2026: el salario mínimo garantizado se eleva a $870.000 por cargo.

Desde julio de 2026: se implementa una actualización automática bimestral por IPC (INDEC), de manera acumulativa:

Julio 2026: actualización por mayo-junio

Septiembre 2026: actualización por julio-agosto

Noviembre 2026: actualización por septiembre-octubre

Enero 2027: actualización por noviembre-diciembre

Además, sobre la mejora salarial de preceptores, bibliotecarios y auxiliares docentes, se acordó incorporar un ítem de nivelación de cargos cuyo puntaje sea inferior a 300 puntos pero con una carga horaria de 25 horas reloj, siguiendo el mismo esquema de incremento y actualización.

En paralelo, se establece una recomposición del punto índice docente y del adicional por función jerárquica:

Marzo de 2026: incremento del 10%, llevando:

Punto índice a $2.050,71

Función jerárquica a $152.095,70

Mayo de 2026: incremento del 5% llevando:

Punto índice a 2.153,24

Función jerárquica: $159.700,53

Luego se pasa al esquema de incremento automático por inflación de forma bimestral por IPC (INDEC), con ajustes en mayo, julio, septiembre, noviembre de 2026 y enero de 2027.

Finalmente, se incorporó una cláusula de monitoreo del salario y variables económicas que se activará en el mes de agosto.

Además, se incorpora una mejora directa en los ingresos docentes mediante: Incremento del ítem Transporte y Conectividad a $40.000 por cargo, con tope de dos cargos.

Por último, en respuesta a los planteos de las organizaciones sindicales, el Gobierno acordó la estabilidad de la relación laboral de los docentes en situación de interinos al 31 de diciembre de 2025, a través de su titularización, la que se realizará conforme a idénticos requisitos a los establecidos en el Anexo Único del Decreto Acuerdo T.P. y R.H. N° 2374/21, con la incorporación de los docentes interinos de gestión privada.

Rechazo

Pese al acuerdo con los gremios, los docentes autoconvocados manifestaron su rechazo. El referente Bruno Corzo sostuvo que la propuesta "se aleja mucho del petitorio" y advirtió que continuarán las medidas de protesta.

"Pedimos una recomposición salarial que nos saque de la pobreza. Este aumento en cuotas va a ser licuado con los aumentos de luz, agua y alquiler", afirmó, al tiempo que criticó la intención de extender el acuerdo paritario hasta enero de 2027.

Además, cuestionó con dureza la propuesta oficial: "Lo que están imponiendo es insoportable, insostenible. Quieren obligarnos a aceptar esta condena a los trabajadores de la educación".

De esta manera, aunque el acuerdo quedó formalmente cerrado, el conflicto docente en la provincia continúa abierto en el plano social, con sectores que anticipan la continuidad de los reclamos.