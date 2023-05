Maltrato animal: la Justicia reconoció a un perro labrador como "sujeto de derecho"

La Justicia de Entre Ríos reconoció en las últimas horas a un perro como "víctima y sujeto a derecho" luego de haber sido maltratado por una persona, que ya fue identificada. Por el caso, se permitió la representación legal de una ONG proteccionista, dentro del marco de una investigación por aparentes delitos de crueldad.

De esta manera, la fundación "Mi Reino por un Caballo", litiga para que se determinen las responsabilidades por la agresión y lesiones que sufrió el can.

La jueza de Garantías N°3 de Paraná, María Gabriela Garbarino, explicó que el caso llegó a su poder tras una denuncia que hizo un particular, en virtud de que a un perro labrador callejero lo habían golpeado y fue derivado a una veterinaria. El can no tenía dueño. Tras conocerse el caso de la agresión, la ONG "Mi Reino por un Caballo" decidió pedirle a la Justicia ser querellante en la causa, algo que no se había autorizado antes. "El caso llegó a mi estudio y ordené que la fundación fuera querellante", expresó Garbarino.

El argumento que brindó la jueza es que, por una cuestión natural, el perro no puede comparecer ante la Justicia. "Hubo otros casos de animales, como el caso de la orangutana Sandra que fue reconocida como titular de derechos. En este caso del perro -llamado Mateo-, fue reconocida una fundación como querellante y pudo acceder a la Justicia en conjunto con un fiscal", precisó Garbarino.

Y amplió: "La crueldad animal está a la luz del día con los malos tratos. No hay una respuesta en la mayoría de los casos porque los animales violentados no tienen dueño. Me pareció una oportunidad permitir que la ONG se presente en la Justicia y para que los actos de crueldad animal tengan consecuencias, así como uno comete un delito".

Garbarino sostuvo que Mateo se encuentra bien y fue derivado a una veterinaria de Paraná. Destacó que en la ciudad hay muchos rescatistas que ponen su tiempo y dinero a disposición de estos animales. "El perro creo que está en tránsito o ya fue adoptado", detalló.

Todos los proteccionistas se comunican por las redes y piden ayuda para ver quién tiene un auto para trasladar a los animales hacia un centro de salud y solventar los gastos entre todos

La jueza, en tanto, se mostró satisfecha con la resolución. "Hay un agresor identificado y se le tomó declaración de imputado. Todo se lleva a cabo con el fiscal correspondiente y está en trámite. Me pareció una resolución muy importante y estoy muy contenta".

Aseguró que, tras darse a conocer el caso de Mateo, el derecho animal se está configurando cada vez más y tiene mayor intervención. "A cada parte penal, lo que faltaba es que la causa continúe porque muchas veces no llega a buen puerto", expresó Garbarino.

"Debemos tomar todos un poco más de conciencia respecto a los derechos de los animales, que deben ser respetados", finalizó. (Fuente Cadena 3)