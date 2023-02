Manifestación y cruces en El Peñón por los fondos del Programa PIO

Nuevamente una establecimiento escolar es protagonista de una protesta en el interior provincial. Se trata de los padres de la Escuela n° 142 “Policía Federal Argentina”, quienes desde la madrugada de este jueves, iniciaron un corte sobre la Ruta n° 43 en El Peñón, en el departamento Antofagasta de la Sierra.

La manifestación, a la que se sumaron pobladores de la zona, tiene como base el no envío de las partidas del programa PIO, que según indicaron los tutores de los alumnos lleva semanas de retraso. Ahora y tras conocer la medida, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que administra estos fondos, aclararon que los mismos ya fueron enviados y que además se remitió mercadería para que la alimentación de los alumnos esté garantizada.

No obstante los padres sostienen que las partidas para los tres niveles educativos no fueron enviadas y que las mismas son esperadas desde hace dos semanas, que es cuando se inició el dictado de clases del Periodo Especial. La falta de estos fondos afectó a 60 alumnos y según remarcaron los tutores, el dinero que corresponde desde el periodo de Noviembre a Diciembre como partida del 2022 no fue transferida, al igual que la de Enero del 2023.

Desde el ministerio, salieron al cruce de estos dichos, marcando que los fondos fueron transferidos en las últimas horas, reconociendo así la existencia de la demora manifestada por los tutores. Así lo confirmó Marcelo Lobo, director del Programa Pio a Radio Valle Viejo quien adelantó esto, acotando además que para subsanar la demora ya se había enviado mercadería para que se pudiera dar de comer a los alumnos, la que se materializó en coordinación con la comuna antofagasteña.

El funcionario indicó que la demora es parte de un desfasaje de plazos producido por el cambio de autoridad de la cartera de Desarrollo Social pero garantizó la alimentación de los menores gracias al abastecimiento de mercadería. En cuanto a los fondos, Lobo aseguró en cuanto a la acreditación de los fondos “que la última partida que se realizó fue la del 3 de Enero, que corresponde al expediente Noviembre/Diciembre. De manera que ellos al inicio de las clases ellos ya contaban con esa plata y ya se inicio el trámite para que se acredite lo de Enero/Febrero, para de esta manera subsanar el retraso y quedar al día”.