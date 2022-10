Marcha de Aprosca: Miranda habría reconocido que los descuentos "son un error"

En medio de una semana particularmente polémica, primero por las declaraciones de Leonardo Burgos, secretario general de ATSA y la no desmentida del acuerdo de parte del Gobierno y luego por los descuentos, se agregó anoche una intensa reunión que mantuvieron el ministro de Gobierno y los referentes de Aprosca y todos los delegados de los hospitales públicos.

En el encuentro la contrapropuesta salarial oficial no fue otra que la ya acordada con el gremio que tracciona para el oficialismo y esto bastó para desatar el malestar y el rechazo. La tercera instancia de diálogo generó un intenso malestar pero aún así se pautó un nuevo encuentro, con la expectativa de poder encontrar una solución al largo conflicto.

En este contexto se llevó a cabo una nueva marcha, que se anunciaba masiva a pesar del miedo a los recortes en los salarios y las advertencias que se habían formulado al respecto. La concentración fue en el Paseo de La Alameda, se desplazó por Plaza 25 de Mayo. Luego se dirigieron hasta el Ministerio de Salud para terminar frente el Hospital de Niños. Allí los profesionales remarcaron el malestar por los descuentos y destacaron durante los discursos el "dolor" por ser ignorados ahora "cuando en la pandemia fuimos los primeros y nunca dudamos de estar al frente sin ningún tipo de reparo".

Al término de la manifestación, que para la Dra. Graciela Jury “fue brutal”, en cuanto a la respuesta y la asistencia, se confirmó que el plan de lucha se sostiene. “Hay que agradecer a compañeros porque esta marcha es de ellos. El Gobierno una vez más a sido apaleado por la multitud” , sentenció la gremialista de Aprosca.

La profesional luego comentó lo sucedido durante el encuentro con el ministro de Gobierno y el reclamo que se le formuló sobre los descuentos. En este sentido Jury dijo que la aplicación de los recortes fue directiva del Ministerio de Trabajo, quien se habría basado en la resolución nº 820/22 que refiere a no acatar los términos de la conciliación obligatoria. En este punto la médica fue contundente al sostener que “la ministra Soria está metiendo feamente la pata dado que Aprosca no puede acatar esta normativa porque ni siquiera nos consideran gremio y la conciliación es con ATE. Así que le pido a Verónica Soria que miré lo que firma”.

Ante el hecho consumado, Juan Cruz Miranda habría reconocido que los “descuentos fueron un error” pero no ofreció subsanarlos. “No obstante nosotros le recordamos que durante la segunda reunión el había dado su palabra sobre que esto no se iba a dar. así que le pedimos que arregle esta situación”.

Sigue el paro

Entre los marchantes de este jueves estuvieron los profesionales y trabajadores de los hospitales públicos y CAPS, quienes se encolumnan tanto en Aprosca como en Autoconvocados, sea estos del Hospital de Niños como de la Maternidad Provincial "25 de Mayo", dos de los centros de salud que denunciaron los descuentos por haber haber manifestado en las últimas semanas.

Durante los discursos que se dieron ya frente al “Eva Perón” el más sentido fue el de un profesional de este nosocomio quien expresó “durante la pandemia no tuvimos ni una sola queja de parte del equipo de salud. Nos pusimos los guantes y el guardapolvo y salimos a trabajar y atendimos a la población de manera correcta. No hubo ningún reclamo por mejoras en ese momento porque íbamos a ser mercenarios si dejábamos sin salud a la población. Ahora aquí estamos, pidiendo reconocimiento como se lo dijimos ayer al señor ministro. L e dijimos que no íbamos a claudicar y que nuestra convicción era incorruptible”.

Luego, ante de finalizar, Julio Sánchez de Aprosca recalcó que las medidas de fuerzas se iban a mantener y mencionó que lo hecho por Leonardo Burgos “fue una maniobra de distracción para que luego aparecieran los descuentos en los recibos de sueldo”.