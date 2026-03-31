Martes Santo en Catamarca: hoy se celebra la solemne Misa Crismal en la Catedral

Este Martes Santo a las 20.00, la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle será el epicentro de una de las ceremonias significativas de esta Semana Santa.

La celebración contará con la concelebración de los presbíteros de los Decanatos Capital, Centro, Este y Oeste, quienes previamente, durante la misma jornada, participarán de una jornada sacerdotal de formación y espiritualidad. Este marco previo aporta una dimensión especial al encuentro, ya que reúne a los sacerdotes no solo en torno a la liturgia, sino también en un espacio de reflexión y fortalecimiento de su misión pastoral.

La Misa Crismal constituye uno de los momentos más significativos de este tiempo litúrgico, ya que expresa de manera visible la unidad del presbiterio con su Obispo, en una ceremonia que, por su carácter, adquiere una profunda centralidad dentro de la Semana Santa.

El Santo Crisma y la bendición de los Óleos

Uno de los momentos centrales de esta solemne celebración eucarística será la consagración del Santo Crisma, además de la bendición de los Óleos de los catecúmenos y de los enfermos.

Estos elementos sagrados serán utilizados durante todo el año para la administración de los sacramentos, por lo que la ceremonia adquiere una relevancia pastoral y sacramental decisiva para toda la diócesis.

Entre los principales aspectos litúrgicos de la jornada se destacan:

Consagración del Santo Crisma.

Bendición de los Óleos de los catecúmenos.

Bendición de los Óleos de los enfermos.

Uso de los santos óleos en la administración sacramental durante el año.

La importancia de este rito radica en que de esta celebración parten los elementos esenciales que acompañarán momentos fundamentales de la vida de fe de la comunidad cristiana a lo largo de los próximos meses.

La fiesta del sacerdocio y la renovación de promesas

Cada año, esta liturgia reúne a todo el presbiterio alrededor del Obispo, convirtiéndose en una verdadera fiesta del sacerdocio. El rito propio de la Misa Crismal incluye la renovación de las promesas sacerdotales, un gesto de fuerte contenido espiritual y simbólico mediante el cual los presbíteros reafirman públicamente su compromiso ministerial.

Este aspecto convierte a la ceremonia en una instancia de gran densidad eclesial, ya que pone en primer plano el vínculo entre el ministerio sacerdotal, la vida pastoral de la diócesis y la comunión con el obispo diocesano. La presencia de sacerdotes de los distintos decanatos —Capital, Centro, Este y Oeste— refleja además el alcance territorial y comunitario de la celebración, consolidando la imagen de una Iglesia diocesana reunida en torno a uno de sus ritos más representativos.

Sin otras misas y con invitación abierta a toda la comunidad

Debido a la centralidad de esta celebración, se informó que no habrá otras Misas en la Catedral Basílica y demás templos durante esa jornada.

La decisión responde al carácter excepcional y unificador de la Misa Crismal, que convoca a sacerdotes y fieles a compartir una única celebración de profundo significado litúrgico.

En este marco, todos los fieles están invitados a participar de esta ceremonia litúrgica tan especial, que cada año se convierte en uno de los momentos más esperados dentro de la Semana Santa en Catamarca.

La convocatoria abierta busca que la comunidad pueda acompañar de cerca este rito que no solo marca la vida sacramental de la Iglesia durante el año, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y comunión de toda la diócesis en torno a su Pastor y sus sacerdotes.