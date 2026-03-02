Marzo abre el telón: comienzan los Talleres Culturales Estables y Gratuitos 2026

La Secretaría de Gestión Cultural de la provincia confirmó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para los Talleres Culturales Estables y Gratuitos 2026, una propuesta que se desarrollará en distintos espacios de la ciudad y que está destinada a niñas, niños, jóvenes y adultos interesados en la formación artística y la expresión cultural.

La iniciativa contempla una programación diversa que abarca teatro y distintas expresiones de danza, con el objetivo de generar espacios de aprendizaje, encuentro y construcción colectiva a lo largo de todo el año. Las actividades comenzarán a partir del 16 y 17 de marzo, según cada disciplina, y se dictarán en instituciones culturales y espacios comunitarios reconocidos de la ciudad.

Teatro: un espacio de encuentro y construcción colectiva

Entre las propuestas se encuentra el Taller de Teatro, a cargo del profesor Juan Ávalos, destinado a adultos y jóvenes a partir de los 15 años. La actividad se dictará durante todo el año en el auditorio de la Biblioteca Provincial Julio Herrera, los martes, miércoles y jueves de 15 a 17 horas, con inicio previsto para el 17 de marzo.

En relación con la propuesta, el docente explicó el enfoque del espacio formativo:

"En este taller buscamos que cada participante pueda descubrir su propia forma de expresarse en escena. El teatro es un espacio de encuentro, de juego y de construcción colectiva donde se trabaja la confianza y la creatividad".

El taller se presenta así como una instancia sostenida de formación artística que pone el acento en la expresión individual y el trabajo grupal, en un ámbito institucional que históricamente alberga actividades culturales abiertas a la comunidad.

Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 3834-900236.

Danza clásica: formación para todas las edades

Otra de las propuestas destacadas es el Seminario de Danza Clásica, a cargo de la profesora Silvana Carsillo, destinado a adultos, jóvenes y niños a partir de los 7 años. Las clases se dictarán en la Sala Julio Sánchez Gardel del Cine Teatro Catamarca (San Martín 555), los lunes, martes y miércoles de 16 a 19 horas, con inicio el 16 de marzo.

La docente remarcó el carácter inclusivo de la propuesta al señalar:

"Este seminario está pensado para distintas edades, para que tanto niños como jóvenes y adultos puedan acercarse a la danza y descubrir todo lo que ofrece esta disciplina".

El seminario amplía el alcance de la programación cultural al incluir a niñas y niños desde los 7 años, promoviendo el acceso temprano a la formación artística en un espacio emblemático de la ciudad.

Para consultas, está disponible el número 3834-511102.

Danza afrobrasilera: movimiento y cultura

La grilla 2026 también incorpora el Taller de Danza Afrobrasilera, dictado por el profesor Mauro de Souza, destinado a adultos y jóvenes mayores de 18 años. Las clases se desarrollarán en el Polideportivo 920 Viviendas los lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17 horas, con inicio el 16 de marzo.

Sobre la propuesta, de Souza explicó el enfoque del trabajo corporal y cultural:

"En el taller trabajamos el movimiento desde lo cultural y lo expresivo en un espacio donde todos pueden participar, buscamos que cada persona se conecte con el ritmo y con el grupo, generando una experiencia muy fuerte desde lo corporal y lo cultural".

La iniciativa propone un abordaje que integra ritmo, expresión y pertenencia grupal, en un ámbito comunitario que favorece la participación y el intercambio.

Para informes, las personas interesadas pueden comunicarse al 3834-408656.

"Vení a Bailar": expresión libre para todo público

La oferta se completa con el Taller de Danza y Expresión "Vení a Bailar", a cargo de la profesora Rita Soria, una propuesta libre y gratuita dirigida a todo público. Las clases se desarrollarán en la Casa de la Cultura (San Martín 533) los lunes y miércoles a las 19.30 horas.

La docente destacó el espíritu inclusivo del espacio:

"La idea es que cualquier persona pueda acercarse a bailar, expresarse y disfrutar del movimiento en un espacio compartido y totalmente gratuito. Desde la danza y la expresión corporal buscamos generar un momento de encuentro, para que cada participante pueda conectarse con la música, con su cuerpo y con el grupo sin importar la edad ni la experiencia previa".

Para informes e inscripciones, está disponible el número 3834-525580.

talleres cultura

Inscripciones abiertas y acceso gratuito

Desde la Secretaría de Gestión Cultural se informó que las personas interesadas pueden comunicarse al número de contacto de cada docente o acercarse directamente al lugar en el día y horario del dictado de cada taller.

La propuesta 2026 de Talleres Culturales Estables y Gratuitos consolida una programación anual que promueve la formación artística, la expresión cultural y el acceso abierto a espacios de aprendizaje en distintos puntos de la ciudad, con opciones para todas las edades y disciplinas diversas que comenzarán a desplegarse a partir de la segunda quincena de marzo.