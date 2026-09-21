Más de 1.300 estudiantes del SEM celebraron la llegada de la primavera

La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca llevó adelante la cuarta edición de "Aroma de Primavera", una propuesta socioeducativa organizada por el Sistema Educativo Municipal (SEM) que tuvo como escenario central al Parque Adán Quiroga.

El encuentro fue concebido como una celebración del Día del Estudiante y de la llegada de la primavera, y convocó a más de 1.300 estudiantes en una jornada marcada por la integración, la alegría y la convivencia.

La propuesta reunió no solamente a los alumnos, sino también a sus familias y a los equipos que forman parte de las instituciones educativas municipales. De esta manera, el espacio recreativo al aire libre se convirtió durante la jornada en un punto de encuentro para distintos integrantes de la comunidad educativa.

La convocatoria incluyó a las niñas y niños de los Centros de Estimulación de Infancia y Familia (CEIyF) y a las delegaciones correspondientes a los niveles Inicial y Primario de las tres escuelas municipales de la ciudad.

La diversidad de edades y establecimientos participantes permitió que la celebración reuniera a una amplia representación del Sistema Educativo Municipal, en un contexto especialmente pensado para compartir una jornada diferente a las actividades habituales de las instituciones.

El Parque Adán Quiroga

El Parque Adán Quiroga fue el espacio elegido para desarrollar esta cuarta edición de "Aroma de Primavera". Allí, los estudiantes participaron de diferentes actividades recreativas preparadas especialmente para la celebración.

Durante la jornada también se realizó la entrega de presentes para los alumnos, como parte de una propuesta que tuvo al compañerismo y al espíritu festivo como ejes centrales. La actividad permitió generar un ámbito de encuentro al aire libre en el que los estudiantes pudieron compartir con sus pares, mientras las familias y los equipos escolares acompañaron el desarrollo de las distintas propuestas.

La celebración estuvo atravesada por un clima de alegría, integración y convivencia, con la participación de quienes forman parte de las instituciones municipales y de las familias que acompañan de manera cotidiana el recorrido educativo de los niños.

Saadi destacó el trabajo de docentes

Durante el encuentro, el intendente Gustavo Saadi compartió un mensaje con las familias y con toda la comunidad educativa. En sus palabras, el jefe comunal puso especialmente en valor el compromiso cotidiano de los docentes, directivos y del personal auxiliar del Sistema Educativo Municipal.

Saadi remarcó que la tarea pedagógica desarrollada en la Capital se lleva adelante con un alto nivel de idoneidad técnica y una profunda vocación humana, destacando de esta manera tanto la preparación profesional como la dimensión humana de quienes integran los equipos educativos.

El mensaje del intendente también incluyó un reconocimiento a las familias. En ese sentido, agradeció a los padres por el acompañamiento constante en cada proyecto escolar, poniendo de relieve el papel que cumplen en las distintas iniciativas impulsadas desde las instituciones.

En ese marco, el jefe comunal ratificó una premisa que, según se expresó durante la jornada, orienta la gestión municipal: la prioridad indelegable de las políticas públicas deben ser siempre los niños.

Una propuesta que integra a estudiantes, familias y escuelas

"Aroma de Primavera" se desarrolló como una propuesta socioeducativa que trascendió la celebración puntual del Día del Estudiante y la llegada de la nueva estación para convertirse en un espacio de encuentro entre los distintos actores que integran el SEM.

La participación de los CEIyF, de los niveles Inicial y Primario y de las tres escuelas municipales permitió reunir en un mismo escenario a estudiantes de distintas instituciones y etapas educativas. A ellos se sumaron sus familias, docentes, directivos, personal auxiliar y autoridades municipales, configurando una jornada compartida alrededor de actividades recreativas y momentos de convivencia.

La masiva convocatoria, con más de 1.300 estudiantes, fue uno de los datos centrales de esta cuarta edición y dio cuenta de la dimensión alcanzada por la celebración dentro del ámbito educativo municipal.

Presencia de autoridades municipales y educativas

La jornada contó con la presencia de las principales autoridades vinculadas con el área educativa y cultural municipal. Participaron el intendente Gustavo Saadi; la secretaria de Educación y Cultura, Marqueza Blanco Azurmendi; la directora de Políticas Sociales y Educativas, Fiorella Farroni; y el director general de Cultura, Alejandro Farfán.

También acompañaron la actividad funcionarios del gabinete municipal y directivos de las instituciones participantes, quienes formaron parte de esta celebración junto con los estudiantes, sus familias y los equipos escolares.

La presencia de las autoridades permitió acompañar de manera directa una propuesta que tuvo como protagonistas centrales a los niños y estudiantes del Sistema Educativo Municipal.