Más de 1.300 trabajadores participaron de las XXXV Olimpíadas Sanitaristas en Catamarca

Catamarca se convirtió en el epicentro de la familia sanitarista al albergar una nueva edición de las Olimpíadas Sanitaristas, un evento que cuenta con más de 35 años de historia y que continúa consolidándose y creciendo con el correr del tiempo, reuniendo a trabajadores de Obras Sanitarias provenientes de distintos puntos del territorio nacional. Este importante encuentro nacional congregó a delegaciones de 11 provincias, consolidándose como el resultado tangible de meses de ardua organización, planificación y un intenso trabajo previo impulsado por el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias de Catamarca (Si.T.O.S.Ca.) para recibir de la mejor manera a toda la familia sanitarista en la provincia.

Con una convocatoria que superó los 1.300 participantes, las jornadas tuvieron al deporte como el gran punto de encuentro, logrando poner nuevamente en primer plano valores fundamentales como la fraternidad, la solidaridad, la integración y el sentido de pertenencia que caracterizan e identifican profundamente a la comunidad sanitarista de todo el país.

El Desafío de la Anfitriona y el Trabajo Institucional

Para el Si.T.O.S.Ca., asumir el rol de organización y anfitrión significó un gran desafío: recibir a compañeros de todo el país y concretar una labor iniciada varios meses antes. Esta tarea requirió una compleja articulación de recursos humanos, técnicos y operativos, además de una rigurosa coordinación de múltiples actividades que se desarrollaron de manera simultánea. El programa de competencias abarcó una amplia variedad de disciplinas, entre las que se incluyeron:

Fútbol en sus diferentes categorías

Vóley mixto

Básquetbol

Newcom

Pádel

Atletismo

Ajedrez

Truco

Sapo

Otras disciplinas tradicionales

Durante la ceremonia de apertura, el secretario general del Si.T.O.S.Ca., Marcelo Rivero, destacó con énfasis el profundo sentido que poseen estas jornadas para el conjunto de los trabajadores y valoró el firme compromiso asumido por la organización sindical para recibir a cada una de las delegaciones visitantes. Asimismo, la edición contó con la distinguida presencia del secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fe.N.T.O.S.), Carlos Adamo, quien estuvo acompañado por diversas autoridades nacionales y representantes de las distintas delegaciones provinciales participantes.

Un Esfuerzo Colectivo que se Construye Entre Todos

La exitosa concreción de estas Olimpíadas fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado de distintas personas e instituciones que acompañaron el proyecto durante los meses previos al evento. Desde el Si.T.O.S.Ca. se destacó de manera especial el valioso acompañamiento del ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente de Catamarca, el Ing. Eduardo Niederle, así como también el respaldo fundamental de Aguas de Catamarca SAPEM y de todos sus trabajadores, cuyo aporte resultó indispensable para materializar esta edición y recibir con calidez a las delegaciones.

Cada encuentro de esta magnitud representa el fruto de un esfuerzo compartido, permitiendo no solo competir deportivamente, sino fundamentalmente compartir vivencias, fortalecer los vínculos de camaradería y mantener perpetuamente viva la identidad de la gran familia sanitarista.

Cuadro de Honor y Resultados Oficiales de las Olimpíadas Sanitaristas 2026

Tras intensas jornadas de competencia, el espíritu deportivo coronó a los distintos vencedores en cada una de las disciplinas disputadas a lo largo del evento:

Loba Femenino: Catamarca

Loba Masculino: Córdoba

Ajedrez Femenino: Belén Choque (Salta)

Ajedrez Masculino: Flavio Saravia (Salta)

Sapo Femenino: Salta

Sapo Masculino: San Juan

Truco Femenino: La Rioja

Truco Masculino: La Rioja

Newcom: Catamarca

Fútbol Femenino: Tucumán

Vóley Mixto: Catamarca

Atletismo Femenino 400 m: Marisol Ferreyra (Catamarca)

Atletismo Femenino 100 m: Carla Castro (Catamarca)

Atletismo Masculino 400 y 100 m: Luciano Salazar (Tucumán)

Básquetbol: Tucumán

Fútbol Senior: Córdoba

Fútbol Veteranos: Catamarca

Fútbol Masculino Primera División: Santiago del Estero

Pesca: La Rioja

Bocha: Santiago del Estero

Pádel: Santiago del Estero

Copa Challenger: Catamarca

Broche de Oro y Cierre en el Predio Ferial

El gran cierre y coronación de las XXXV Olimpíadas Sanitaristas se llevó a cabo en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca. En dicho espacio, todas las delegaciones compartieron un cálido almuerzo de camaradería y se llevó adelante la esperada ceremonia de premiación, poniendo de este modo el broche final a una edición inolvidable del encuentro nacional que ya forma parte de la historia grande de la organización.