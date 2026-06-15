Más de 1.500 personas recibieron ayuda con "Tu Capital Te Abriga"

A dos semanas del inicio del invierno y en el contexto de la llegada de los días más fríos del año, la Municipalidad de la Capital dio por finalizada la quinta edición del programa "Tu Capital Te Abriga", una iniciativa que se desarrolla desde 2022 con el objetivo de brindar asistencia a familias de menores recursos para que puedan afrontar las jornadas de bajas temperaturas en mejores condiciones.

La propuesta se consolidó a lo largo de los años como una herramienta de acompañamiento social orientada a atender las necesidades de los sectores más vulnerables. En esta quinta edición, el programa logró ampliar su alcance y cobertura en comparación con temporadas anteriores, fortaleciendo un esquema de trabajo que se fue perfeccionando con el paso del tiempo.

El operativo incluyó una serie de acciones coordinadas que abarcaron desde relevamientos previos hasta seguimientos y entregas domiciliarias de elementos esenciales para afrontar el invierno, permitiendo una asistencia directa y personalizada en cada hogar alcanzado.

Más de 1.500 personas alcanzadas por el programa

De acuerdo con los datos difundidos, la protección brindada por el municipio llegó este año a más de 1.500 personas en situación de vulnerabilidad.

El trabajo se desarrolló a través de un sistema de acompañamiento integral que contempla distintas etapas para identificar las necesidades concretas de cada familia y responder de manera adecuada a las demandas detectadas. La asistencia incluyó la entrega de:

• Indumentaria de abrigo.

• Ropa de cama.

• Calzados.

Estas acciones fueron realizadas mediante visitas casa por casa, permitiendo que los beneficiarios recibieran los elementos necesarios sin tener que trasladarse hacia centros de distribución o dependencias municipales.

La modalidad adoptada buscó garantizar que la ayuda llegara de manera efectiva a cada una de las familias relevadas por los equipos técnicos.

Un programa que amplió su cobertura familiar

Por directivas del intendente Gustavo Saadi, el programa fue creciendo de manera sostenida desde su creación. Según se informó, en sus primeras etapas la iniciativa tenía una orientación más focalizada en la asistencia a niños. Sin embargo, con el paso de las distintas ediciones se produjo una ampliación de la cobertura hasta alcanzar actualmente a la totalidad del grupo familiar.

Este crecimiento permitió que la asistencia dejara de concentrarse en un único sector y pasara a contemplar las necesidades de todos los integrantes del hogar, fortaleciendo el enfoque integral que caracteriza al programa.

La evolución de "Tu Capital Te Abriga" también se refleja en la incorporación de nuevas herramientas de relevamiento y seguimiento que posibilitan una intervención más precisa y ajustada a las necesidades detectadas en cada barrio.

Relevamiento territorial y presencia en los barrios

Uno de los aspectos centrales del programa es el trabajo previo desarrollado por los equipos técnicos municipales. La tarea no se limita a la distribución de abrigos, sino que forma parte de un esquema más amplio de asistencia social que comienza con un exhaustivo relevamiento territorial para identificar las condiciones y requerimientos de cada familia.

Durante esta edición, la cobertura alcanzó aproximadamente a 500 familias distribuidas en distintos sectores de la ciudad.

Entre los barrios y zonas alcanzadas por el programa se encuentran:

• Mi Gauchito.

• Loteo Soria.

• Loteo Parque Sur.

• Virgen Niña.

• Loteo San Lorenzo.

• Sector de Los Plateados.

• Papa Francisco.

• Loteo Sussex.

A estos sectores se sumaron otros puntos donde los equipos municipales desarrollaron tareas de asistencia y acompañamiento. La información obtenida durante los relevamientos permitió establecer prioridades y organizar las entregas de manera eficiente, atendiendo las necesidades detectadas en cada hogar.

Balance positivo y continuidad de la asistencia

El subsecretario de Desarrollo Social, Eugenio Barros, calificó esta quinta edición como un éxito y expresó su satisfacción por haber cumplido nuevamente con el compromiso de llegar a los hogares que requieren apoyo.

Para alcanzar ese objetivo, un importante equipo de agentes municipales trabajó en territorio realizando visitas directas puerta a puerta, una modalidad que facilitó la distribución de prendas, frazadas y calzados a las familias beneficiarias.

La asistencia, sin embargo, no concluirá con el cierre formal de esta edición del programa.

El funcionario confirmó que el municipio avanzará con un plan complementario de contención alimentaria destinado a reforzar el acompañamiento de los sectores vulnerables. Paralelamente, continuarán las recorridas por los distintos barrios con el propósito de brindar la ayuda que resulte necesaria de acuerdo con las demandas que se vayan detectando.