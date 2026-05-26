Más de 400 chicos de Confirmación celebraron Pentecostés en la Casa Natal del Beato Esquiú

Más de 400 niños de la Catequesis que se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación participaron el sábado 23 de mayo de una multitudinaria jornada de Pentecostés realizada en el predio de La Graciana, ubicado en Piedra Blanca, sector contiguo a la Casa Natal del Beato Mamerto Esquiú. La convocatoria reunió además a padres, catequistas y distintos grupos pastorales en una celebración marcada por la participación juvenil, la espiritualidad y el acompañamiento familiar.

La actividad se desarrolló en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario del natalicio del Beato Esquiú y fue organizada por la Junta Diocesana de Catequesis junto con la Pastoral Juvenil y la Pastoral Vocacional. También contó con la colaboración de los movimientos juveniles de la Renovación Carismática, Acción Católica y Palestra, que tuvieron una activa participación en el desarrollo de toda la jornada.

Desde las primeras horas del encuentro, el predio de La Graciana se convirtió en un espacio de reunión y celebración para cientos de chicos que transitan su preparación catequística y que participaron de distintas propuestas vinculadas al significado de Pentecostés y la acción del Espíritu Santo.

Representaciones, animación y participación juvenil

El encuentro comenzó con la bienvenida frente a la Casa Natal del Beato Mamerto Esquiú. A partir de allí se desarrollaron distintos momentos de animación y reflexión destinados a los niños y sus familias.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la representación de la venida del Espíritu Santo relatada en los Hechos de los Apóstoles. La puesta estuvo a cargo de jóvenes de Acción Católica, quienes recrearon el acontecimiento bíblico en un clima de participación y recogimiento.

La animación general fue realizada por jóvenes pertenecientes a la Renovación Carismática y por integrantes de la comunidad Saulito de Palestra, quienes acompañaron las distintas actividades con dinámicas y espacios de integración.

Entre las propuestas que despertaron mayor interés entre los participantes se destacó la presencia de una imagen del Beato Esquiú realizada con inteligencia artificial. La iniciativa permitió que los chicos de Catequesis formularan preguntas vinculadas con la vida del Beato, generando un espacio interactivo orientado al conocimiento de su historia y legado.

La celebración litúrgica y el acompañamiento del Obispo

La Santa Misa constituyó otro de los momentos significativos de la jornada. La celebración fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el párroco de San José de Piedra Blanca y director de la Catequesis, el padre Marcelo Amaya.

Durante el encuentro litúrgico, Mons. Urbanč expresó su alegría por la amplia participación de niños y familias en la Vigilia de Pentecostés. Además de presidir la celebración, el Obispo compartió momentos de diálogo con distintos grupos de chicos presentes en el predio, acompañando de manera cercana el desarrollo de la jornada.

La participación de las familias también tuvo un lugar destacado, acompañando a los niños en las actividades catequísticas y en los distintos espacios de reflexión y celebración organizados durante el día.

Peregrinación y Año Jubilar

El cierre de la jornada estuvo marcado por una peregrinación con la imagen del Beato Esquiú hasta el templo parroquial. La caminata se realizó con el objetivo de ganar las indulgencias concedidas por el Papa León XIV en este Año Jubilar convocado por el Bicentenario del natalicio del Beato.

Durante ese momento, el Obispo explicó el sentido de las indulgencias y se rezó especialmente por las intenciones del Santo Padre, en un gesto que integró la dimensión espiritual de la celebración con el significado particular del Año Jubilar.

La jornada de Pentecostés en Piedra Blanca se consolidó así como un espacio de encuentro para la comunidad catequística y juvenil, integrando formación, espiritualidad y celebración en torno a la figura del Beato Mamerto Esquiú y el significado del Año Jubilar.