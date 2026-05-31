Más de 7.300 personas esperan un trasplante en Argentina

La donación de órganos continúa siendo una de las herramientas más importantes para brindar una nueva oportunidad de vida a miles de personas que atraviesan enfermedades complejas. Sin embargo, pese al crecimiento registrado en los últimos años en materia de procuración y trasplantes, Argentina mantiene una importante demanda de órganos y tejidos. Actualmente, 7.343 personas permanecen en lista de espera para recibir un trasplante, según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación difundidas en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos.

La fecha encuentra al sistema sanitario argentino con indicadores que reflejan una continuidad en el crecimiento de la actividad trasplantológica. Los datos informados muestran que durante los primeros cinco meses de 2026 se concretaron 1.700 trasplantes de órganos y córneas gracias a la realización de 828 procesos de donación en distintos puntos del país.

Una lista de espera que continúa siendo un desafío

De acuerdo con los registros oficiales, 7.343 personas esperan actualmente un trasplante. La cifra refleja la magnitud de una necesidad permanente dentro del sistema sanitario y explica por qué el fortalecimiento de las políticas de donación sigue ocupando un lugar central en la agenda del Ministerio de Salud de la Nación y del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

El organismo, dependiente de la cartera sanitaria nacional, desarrolla distintas acciones destinadas a ampliar la disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante. Estas iniciativas buscan incrementar la capacidad de respuesta frente a la demanda existente y favorecer que más pacientes puedan acceder a tratamientos que resultan fundamentales para su salud.

Cómo convertirse en donante

La legislación vigente establece que en Argentina se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición.

Quienes deseen expresar formalmente su voluntad de donar órganos y tejidos pueden hacerlo a través de distintos mecanismos habilitados:

Utilizando la aplicación Mi Argentina, mediante la creación de una cuenta y la validación previa de identidad.

Firmando un acta de expresión en el INCUCAI o en los organismos provinciales de ablación e implante.

Solicitando que la decisión quede registrada en el Documento Nacional de Identidad.

Enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino.

Estos canales permiten que cada ciudadano pueda dejar asentada su decisión respecto de la donación de órganos y tejidos.

Los números de los trasplantes en 2026

Según la información notificada al Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA), hasta el 28 de mayo se realizaron 1.700 trasplantes de órganos y córneas en el país.

Del total de intervenciones registradas, 957 pacientes que integraban listas de espera recibieron un trasplante de órganos, mientras que se concretaron 743 trasplantes de córneas. La distribución de los procedimientos realizados durante los primeros cinco meses del año fue la siguiente:

743 trasplantes de córneas.

675 trasplantes renales.

189 trasplantes hepáticos.

48 trasplantes cardíacos.

18 trasplantes renopancreáticos.

13 trasplantes hepatorrenales.

13 trasplantes pulmonares.

1 trasplante pancreático.

Las cifras muestran la diversidad de procedimientos realizados y el alcance de la red nacional de procuración y trasplante.

Pacientes pediátricos y tipos de donación

Entre los 1.700 trasplantes efectuados durante 2026, un total de 127 correspondió a pacientes pediátricos, es decir, menores de 18 años.

Asimismo, de las 957 personas que recibieron un trasplante de órganos, 874 accedieron a través de donantes fallecidos, mientras que 83 recibieron órganos provenientes de donantes vivos.

Estos datos reflejan la participación de diferentes modalidades de donación dentro del sistema nacional y el impacto que cada proceso tiene sobre quienes aguardan una intervención.

El antecedente histórico de 2025

Las cifras alcanzadas durante 2026 continúan la tendencia de crecimiento observada durante el año anterior. En 2025 se concretaron 955 procesos de donación de órganos en todo el país, alcanzándose la tasa más alta registrada en la historia argentina, con 20,59 donantes por millón de habitantes.

Como resultado de esos procesos, 4.786 pacientes que permanecían en lista de espera pudieron acceder a un trasplante.

Los números obtenidos durante ese período se convirtieron en una referencia para las políticas que actualmente impulsa el sistema sanitario nacional en materia de procuración y trasplante.

Fortalecimiento de la red de procuración

Entre las principales estrategias desarrolladas por el Ministerio de Salud de la Nación se destaca el fortalecimiento del programa PROCURAR mediante la creación de nuevas Unidades Hospitalarias de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) en hospitales nacionales, establecimientos SAMIC y centros privados.

Durante 2025 se incorporaron diez nuevas unidades en hospitales públicos y privados, lo que permitió alcanzar un total de 38 UHPROT distribuidas en todo el territorio nacional.

Estos servicios intrahospitalarios cumplen una función clave dentro del sistema, ya que permiten gestionar de manera integral la detección, evaluación y mantenimiento de potenciales donantes, además de agilizar los procedimientos vinculados a la donación y al trasplante.