Más por Menos: este domingo culmina la Colecta Nacional en todo el país

Desde este sábado y hasta este domingo 13 de septiembre se lleva a cabo una nueva edición de la Colecta Nacional Más por Menos, una tradicional propuesta solidaria que durante este fin de semana convocará a las parroquias y comunidades de todo el país.

En Catamarca, la iniciativa tendrá participación en cada comunidad parroquial y en los Santuarios marianos, donde se desarrollará la campaña dentro de sus respectivas jurisdicciones con el objetivo de sumar aportes a esta acción de alcance nacional. La colecta es organizada por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, perteneciente a la Conferencia Episcopal Argentina, y este año se presenta bajo el lema "Compartir con alegría, esperanza de muchos".

La propuesta vuelve a poner en el centro la posibilidad de que los aportes realizados durante la campaña se transformen en asistencia y proyectos destinados a comunidades que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Más de medio siglo como puente solidario

Más por Menos cuenta con más de medio siglo de historia y, de acuerdo con la organización, funciona como un puente entre quienes más tienen y quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. Los fondos reunidos durante la campaña se destinan a acciones de promoción humana, social y pastoral en las zonas más postergadas del país, con una atención especial sobre las comunidades del interior.

El objetivo de la colecta, de esta manera, trasciende la jornada específica en la que se reciben los aportes. Lo recaudado permite sostener iniciativas concretas que se desarrollan en distintos puntos del territorio nacional y que tienen como destinatarias a personas y comunidades que requieren acompañamiento.

Desde la organización nacional remarcaron que los fondos reunidos permiten sostener proyectos concretos a lo largo de todo el país.

Entre las iniciativas que reciben apoyo se encuentran:

Comedores infantiles y populares.

Construcción y reparación de viviendas.

Emprendimientos laborales.

Hogares para niños.

Residencias para adultos mayores.

Centros de salud.

Establecimientos educativos.

Talleres de artes y oficios.

"Lo recaudado sostiene proyectos concretos a lo largo de todo el territorio: comedores infantiles y populares, construcción y reparación de viviendas, emprendimientos laborales, hogares para niños y residencias para adultos mayores, centros de salud, establecimientos educativos y talleres de artes y oficios. Son obras que dependen, en buena medida, de lo que esta colecta logra reunir cada año", indicaron desde la organización nacional.

Catamarca se suma a la campaña

La convocatoria tendrá una expresión particular en Catamarca, donde cada comunidad parroquial y los Santuarios marianos llevarán adelante la campaña dentro de sus respectivas jurisdicciones. La participación de las comunidades catamarqueñas forma parte de la convocatoria nacional y busca sumar aportes a una iniciativa que destina sus recursos a proyectos de promoción humana, social y pastoral en las regiones más postergadas.

De esta manera, durante el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, los espacios religiosos que participan de la propuesta se convertirán en puntos desde los cuales la comunidad podrá contribuir con la Colecta Nacional Más por Menos.

El lema de esta edición, "Compartir con alegría, esperanza de muchos", sintetiza la convocatoria y pone el acento en la acción solidaria como una posibilidad de acompañar proyectos destinados a distintos sectores y comunidades del país.