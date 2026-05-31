Mayo se despide con calorcito: así va a el clima en Catamarca

Catamarca se prepara para transitar el último domingo de mayo bajo condiciones meteorológicas estables, en una jornada que combinará neblina durante las primeras horas del día, abundante nubosidad y temperaturas agradables durante la tarde. El pronóstico para este 31 de mayo no anticipa precipitaciones y presenta un escenario climático sin sobresaltos, con registros térmicos moderados y vientos de intensidad leve a moderada.

Una madrugada marcada por la neblina

Las primeras horas del domingo estuvieron dominadas por la presencia de neblina. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, esta condición se hizo presente durante la madrugada y se extenderá a lo largo de la mañana, configurando el principal fenómeno meteorológico de la jornada.

En ese contexto, el ambiente se mantendrá fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 8 grados, valores característicos del comienzo de la jornada. La combinación entre temperaturas bajas y neblina definirá el panorama matinal en gran parte del territorio provincial, antes de dar paso a condiciones más templadas conforme avance el día.

El cielo se cubrirá durante la tarde

Con el transcurso de las horas, el escenario meteorológico mostrará algunos cambios. El día continuará con cielo mayormente nublado, condición que se instalará durante la tarde y permanecerá durante la noche. A pesar del aumento de la nubosidad, el pronóstico no contempla lluvias. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en niveles mínimos a lo largo de toda la jornada.

Este comportamiento permitirá que las actividades previstas para el domingo se desarrollen sin inconvenientes asociados a fenómenos de precipitación, aunque bajo un cielo predominantemente cubierto durante gran parte del día.

Temperaturas agradables en las horas centrales

Uno de los aspectos destacados del pronóstico será el ascenso de la temperatura durante la tarde de este último domingo del mes. Luego de un inicio fresco, los registros térmicos experimentarán una recuperación gradual hasta alcanzar una temperatura máxima de 23 grados.

Este valor se registrará durante las horas de la tarde, convirtiéndose en el momento más cálido de la jornada. Posteriormente, con la llegada de la noche, la temperatura descenderá hasta ubicarse en torno a los 18 grados, manteniendo condiciones relativamente agradables. Los valores previstos muestran una amplitud térmica moderada, con una diferencia de 11 grados entre la mínima prevista para la mañana y la máxima alcanzada durante la tarde.

Vientos constantes durante todo el día

En materia de circulación de aire, el SMN indica que los vientos mantendrán velocidades relativamente uniformes durante toda la jornada. Los registros esperados se ubicarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora, sin variaciones significativas entre la madrugada, la mañana, la tarde y la noche.

La única modificación relevante será la rotación hacia el Noreste durante la tarde, para luego retomar la dirección Norte durante la noche.

Así el domingo 31 de mayo se perfila como una jornada de características estables en Catamarca.