"Me pusieron la peor de todas": una joven se largó a llorar desconsoladamente porque le dieron la vacuna de Sinopharm

En las últimas horas se viralizó un video en las redes sociales que cosechó en muy poco tiempo más de dos millones de reproducciones. El usuario @nachitoomaceira compartió en Tik Tok las imágenes de una joven que rompió en llanto luego de recibir la vacuna contra el coronavirus.

En su perfil el hombre compartió un clip en el que se la ve a una chica hablando por teléfono con su abuela y contándole que había recibido la vacuna Sinopharm contra el coronavirus. El usuario señaló en su publicación "Cuando te ponen la vacuna china y no la AstraZeneca".

La protagonista del video comenzó diciendo mientras lloraba desconsoladamente: "Me pusieron la vacuna china. Me pusieron la vacuna china, la peor de todas".

"Ahora me re duele. No puedo mover el brazo", continuó la chica. Por lo que se puede deducir, la joven estaba hablando con su abuela, quien aparentemente se tomó con humor la situación. "No te rías, abue", se la oye decir a la mujer.

El joven que la filmó y subió el video es aparentemente el novio de la chica. En los comentarios del video la protagonista escribió: "Que difícil es ser yo".