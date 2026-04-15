Médicos de cabecera del PAMI, en estado de alerta en Catamarca

El Círculo Médico de Catamarca emitió un fuerte pronunciamiento en el que manifestó su profunda preocupación por la crítica situación que atraviesan los médicos de cabecera del sistema PAMI, un escenario que, según advirtió la institución, se agrava mientras los profesionales continúan cumpliendo sus funciones en condiciones cada vez más adversas.

La comunicación difundida por la Comisión Directiva, pone el foco en la realidad que atraviesa un sector clave del sistema de atención, especialmente por el rol que los médicos de cabecera cumplen en el seguimiento cotidiano de una franja etaria particularmente sensible.

El documento remarca que, pese a este contexto complejo, los profesionales sostuvieron la atención con un alto sentido de responsabilidad, priorizando la continuidad del cuidado de sus pacientes.

La atención a adultos mayores, en el centro de la preocupación

Uno de los puntos centrales del comunicado es la decisión de los médicos de continuar con la atención de los adultos mayores, definidos como una población particularmente vulnerable. El texto destaca que este grupo depende de manera directa de sus médicos de cabecera para el seguimiento y cuidado de su salud, por lo que la continuidad de la prestación adquiere un valor central en el actual escenario.

Desde la institución se subrayó que esta conducta vuelve a reflejar "el compromiso inquebrantable de la profesión médica con la comunidad", una definición que pone en primer plano la responsabilidad profesional asumida aun en medio de la crisis. La decisión de seguir prestando servicio, pese a la conflictividad, fue presentada como una muestra del rol que la medicina sigue sosteniendo frente a las necesidades sociales más urgentes.

Estado de alerta

El comunicado del Círculo Médico de Catamarca también contiene una advertencia directa sobre la viabilidad futura del esquema actual. La institución señaló con claridad que "esta situación no es sostenible en el tiempo", marcando un límite respecto del deterioro que enfrentan los médicos de cabecera.

En ese marco, informó que los profesionales se encuentran en estado de alerta, a la espera de respuestas que permitan encauzar el conflicto y restablecer condiciones adecuadas para el desarrollo de la tarea. La expresión "estado de alerta" resume el nivel de tensión existente dentro del sector y deja expuesta la expectativa de una pronta intervención por parte de quienes deben dar solución al problema.

Reclamo por condiciones dignas de trabajo

Otro de los ejes del pronunciamiento es el pedido de soluciones que garanticen condiciones dignas de trabajo. La Comisión Directiva remarcó que, aunque la institución mantiene como prioridad la atención de los pacientes, esto no implica resignar el reclamo por mejoras urgentes en el marco laboral de los médicos de cabecera.

En ese sentido, el documento insiste en la necesidad de que las autoridades pertinentes adopten acciones inmediatas y concretas, acordes con la magnitud de la crisis.

El planteo institucional deja en claro que la preocupación no se limita a la coyuntura, sino que apunta a resolver de manera efectiva una problemática que impacta directamente en la calidad del trabajo médico, la continuidad del sistema, la atención de adultos mayores y la sostenibilidad del servicio.

Una prioridad doble: pacientes y profesionales

El mensaje final del Círculo Médico de Catamarca expone una doble prioridad: sostener la atención de los pacientes y, al mismo tiempo, exigir respuestas urgentes para los profesionales.

La postura institucional refleja que la continuidad del servicio no debe confundirse con normalidad, sino entenderse como una decisión asumida por los médicos desde su responsabilidad ética frente a una población vulnerable.

Sin embargo, el propio comunicado advierte que esa voluntad de servicio requiere condiciones dignas y soluciones concretas, porque la situación actual ha llevado a los médicos de cabecera del PAMI a un punto de alerta y preocupación extrema. La declaración de la Comisión Directiva instala así un mensaje claro: la atención continúa, pero el conflicto persiste y exige respuestas acordes a la gravedad del problema.