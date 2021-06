Médicos de Tinogasta: Estamos agotados, pero seguimos dando lo mejor

“Estamos agotados, pero seguimos dando lo mejor y seguirnos así. Esperamos que el personal no se enferme, porque eso se ve reflejado en la atención con la sobrecarga de horarios. No hay que reunirse en la casa, vemos que se sigue compartiendo el vaso, el mate, necesitamos que la población se cuide, para que disminuyan los contagios, porque si no habrá lugar. Esto no es invento, es un virus real, que mata gente incluso gente joven sin factores de riego”, comentó la jefa del área Programática N° 10, Dra. Danisa Córdoba.

La médica además aseguró que en Tinogasta nunca hubo falta de oxígeno. “Nunca existió la falta de oxígeno, hay momentos en que los tubos se acaban pero son repuestos. Duele mucho la falta de valoración hacia el personal del Hospital. Uno que está todo el día al frente de esto, trabajando, haciendo guardias, llevamos un año y medio al frente, haciendo seguimiento telefónico, lo que significa estar de guardia pasiva los 365 días del año y las 24 horas, uno lo hace porque es la profesión que elegimos, pero sentir la violencia en la redes, duele”, remarcó.

En ese contexto de declaraciones, la titular del área Programática que corresponde a Tinogasta también habló sobre la reunión mantenida días atrás con todos los integrantes del COE departamental y valoró la decisión del intendente Sebastián Noblega de convocar al equipo médico. “Es de gran ayuda, nos servirá para combatir este virus. El intendente se comprometió a conseguir más tubos de oxígeno, algunos instrumentos, aparato de radiología portátil para poder tratar a los pacientes en el lugar donde están aislados para evitar trasladarlos y todo lo que es útil para atender a los pacientes”, dijo.

La doctora Córdoba, sostuvo que las necesidades básicas del Hospital están, sin embargo dijo que es necesario realizar una inversión para reforzar el nosocomio en caso de un posible colapso o incremento de casos y también para atender a los pacientes complejos en Tinogasta.

“De acuerdo a las necesidades que son más urgentes hicimos un listado que le presentamos al intendente, consultando con todo el personal del Hospital. Son aparatos que se requieren para los pacientes covid y que van a quedar en el Hospital. Todo el personal está haciendo un enorme trabajo, debemos agradecer al personal médico del Hospital su tarea. Estamos coordinando permanentemente con el Ministerio de Salud, los protocolos médicos, van surgiendo nuevas situaciones, difíciles, complicadas y nuevas”, dijo la jefa del área programática.

Del encuentro convocado por el COE Departamental participó el intendente Sebastián Nóblega, la jefa del área Programática N° 10, Dra. Danisa Córdoba y los jefes de áreas del Hospital Zonal San Juan Bautista. Allí se trabajó y se acordó, una serie de inversiones para el Hospital y el sistema de salud municipal SeySam, que permitirán hacer frente a la pandemia de coronavirus.