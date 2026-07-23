Memoria y arte: el Poncho Audiovisual presentó "Compartiendo la soledad"

La 5ta Edición del Poncho Audiovisual continúa desplegando sus diversas propuestas en el marco de la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, con una programación que tiene como ejes la Memoria, en conmemoración a los 50 años de la última dictadura militar, y la Memoria Ancestral vinculada con los artesanos y artesanas.

En ese contexto, este miércoles se exhibió en el Espacio Bicentenario del Predio Ferial un avance del documental "Compartir la soledad", un proyecto en desarrollo de la realizadora Mariel Bomczuk, quien luego de la proyección brindó una charla sobre el proceso de realización de la obra.

El documental cuenta la historia de Manuela Rasjido y Enrique Salvatierra, dos artistas a quienes Bomczuk definió como grandes referentes que admira. Ambos viven en Santa María, y el proyecto aborda la dicotomía de su trabajo en Buenos Aires.

"Este documental nos cuenta la historia de Manuela Rasjido y Enrique Salvatierra, estos dos grandes artistas que admiro. Ellos viven en Santa María y se refleja la dicotomía de su trabajo en Buenos Aires", sostuvo la realizadora.

Bomczuk explicó además que el material presentado constituye un fragmento de un proyecto que continúa elaborando y produciendo, con la expectativa de completarlo el año próximo. En ese sentido, valoró especialmente la posibilidad de compartir un adelanto de la obra en el marco del Poncho Audiovisual.

"Este es un fragmento de un proyecto que vengo elaborando, en el que sigo trabajando y produciendo, y espero esté completo el año que viene. Me da mucha alegría poder compartirlo aquí", expresó.

Animación latinoamericana

La jornada del ciclo había comenzado con el Ponchito Audiovisual, que presentó la Muestra Anima Latina, Festival de Cine de Animación Latinoamericano.

La propuesta forma parte de una programación que busca mostrar la amplitud de contenidos audiovisuales producidos en Catamarca y en distintos puntos del país. Las exhibiciones se complementan con testimonios de sus realizadores y protagonistas, generando un espacio de encuentro alrededor de las obras y de quienes participan en sus procesos de creación.

El Ponchito Audiovisual mantiene una programación diaria de 15 a 18 horas, con propuestas destinadas a ampliar el acceso a producciones de animación y a acercar diferentes expresiones audiovisuales al público que participa de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El Cine es Memoria: archivos y hechos

La agenda del Poncho Audiovisual continuará el jueves, de 19 a 22 horas, con la propuesta El Cine es Memoria, organizada en conmemoración de los 50 años de la dictadura.

La programación incluirá la proyección de los documentales "1982" y "Diciembre", además de una charla con el director Lucas Gallo.

Las producciones reflejan destacados hechos históricos que marcaron la historia reciente de Argentina y lo hacen a través de un importante trabajo de archivo. La propuesta incorpora así la producción audiovisual como una herramienta para recuperar acontecimientos y ponerlos en diálogo con la memoria colectiva.

La temática también tendrá presencia en el hall del Espacio Bicentenario, donde se presenta una exposición alusiva a la Memoria y a los 50 años del golpe militar.

La muestra incluye:

Tapas de diarios locales.

Fotografías inéditas de Catamarca correspondientes al período comprendido entre 1976 y 1983.

Material recopilado a partir del trabajo conjunto entre la Dirección de Desarrollo Cultural de la provincia.

El proyecto de extensión universitaria "Resguardando nuestra memoria visual", de la Facultad de Humanidades de la UNCa.

La Hemeroteca Municipal.

El espacio reúne de esta manera distintos registros visuales y documentales vinculados con un período central de la historia reciente.

Terror en el Valle: una programación federal

El viernes será el turno de Terror en el Valle, una propuesta que reunirá la participación de festivales vinculados con el cine de terror, la ciencia ficción y la fantasía.

La programación contará con la presencia de:

Buenos Aires Rojo Sangre .

. Terror Córdoba .

. Merlo Sangriento , de San Luis.

, de San Luis. Oberá Nocturna , de Misiones.

, de Misiones. Nieve Roja, de El Bolsón, Río Negro.

Además, se presentará una Muestra Federal de Cortos de Terror y se realizará el lanzamiento de un nuevo logo del ciclo. La jornada también contará con la presencia de productores de las obras.

La propuesta continuará el sábado con el corto "Nicasio en la oscuridad", de Diego Yapur, quien el año pasado estuvo en el Festival El Héroe. También se presentará "Coming soon", junto con Bruno Carabajal y su equipo.

La Muestra Federal de Cortos continuará durante esa jornada y se desarrollarán charlas con los directores.

El cierre: un cruce entre cine y teatro

El domingo será la última jornada del ciclo principal, con la propuesta Cine y Teatro: Una experiencia y desarrollo, concebida como un cruce de grupos y lenguajes.

En ese marco se presentará la obra "Un bar de lágrimas", de Dulcera Teatro y Fabricio Diaco. Luego, los protagonistas brindarán una charla para compartir aspectos vinculados con la experiencia y el desarrollo de la propuesta.

El cierre amplía así el recorrido del Poncho Audiovisual más allá de la proyección cinematográfica, incorporando el teatro y el diálogo entre diferentes lenguajes artísticos.

El Ponchito Audiovisual mantiene su agenda diaria

En paralelo a la programación central, el Ponchito Audiovisual continuará todos los días de 15 a 18 horas.

La agenda prevista para las próximas jornadas incluye:

Jueves: Muestra Festival de Animación Plum!, que llega desde Tafí del Valle, Tucumán.

Muestra Festival de Animación Plum!, que llega desde Tafí del Valle, Tucumán. Viernes: Muestra de Animación "Garabatos".

Muestra de Animación "Garabatos". Sábado: Muestra Anima Latina.

Muestra Anima Latina. Domingo: cierre con una nueva exhibición de Plum!.

La programación permite sostener una propuesta específica de animación dentro del ciclo, con producciones provenientes de distintos espacios y festivales.