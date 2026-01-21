Miércoles con calor y fuertes ráfagas de viento en Catamarca

El clima para este miércoles estará marcado por condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones, pero con vientos intensos que ganarán protagonismo a lo largo de la jornada. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad.

Durante la madrugada, la temperatura fue de 20 grados y con vientos leves del Noreste. En la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 25 grados, con cielo parcialmente nublado y un incremento del viento del sector Norte, que alcanzará velocidades de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

El período más exigente de la jornada se dará en la tarde, cuando se espera la temperatura máxima de 29 grados. Si bien el cielo continuará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre 0 y 10%, el viento soplará con mayor intensidad desde el mismo sector que en la hora anterior, con velocidades sostenidas de 42 a 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que podría generar condiciones adversas, especialmente en zonas abiertas o rutas.

Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 25 grados, con cielo mayormente nublado y viento del Noreste, con intensidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de lluvias seguirá siendo baja, sin eventos significativos previstos.