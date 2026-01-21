  • Dólar
Miércoles con calor y fuertes ráfagas de viento en Catamarca

La jornada se presentará con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, temperaturas cercanas a los 30 grados y vientos intensos del sector norte, especialmente por la tarde.

21 Enero de 2026 07.43

El clima para este miércoles estará marcado por condiciones estables, sin probabilidad de precipitaciones, pero con vientos intensos que ganarán protagonismo a lo largo de la jornada. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad.

Durante la madrugada, la temperatura fue de 20 grados y con vientos leves del Noreste. En la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 25 grados, con cielo parcialmente nublado y un incremento del viento del sector Norte, que alcanzará velocidades de 23 a 31 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

El período más exigente de la jornada se dará en la tarde, cuando se espera la temperatura máxima de 29 grados. Si bien el cielo continuará parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, entre 0 y 10%, el viento soplará con mayor intensidad desde el mismo sector que en la hora anterior, con velocidades sostenidas de 42 a 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que podría generar condiciones adversas, especialmente en zonas abiertas o rutas.

Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 25 grados, con cielo mayormente nublado y viento del Noreste, con intensidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de lluvias seguirá siendo baja, sin eventos significativos previstos.

 

