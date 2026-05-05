EC SAPEM suma Mercado Pago y refuerza su estrategia de digitalización

En el marco de la ampliación de sus servicios digitales, EC SAPEM anunció la incorporación de Mercado Pago como nuevo medio de pago, una medida que busca optimizar los canales de atención y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios.

La distribuidora eléctrica provincial informó que esta nueva alternativa ya se encuentra disponible tanto en la aplicación oficial como en la Oficina Virtual del sitio web, permitiendo a los clientes abonar sus facturas de manera ágil, segura y sin necesidad de traslados físicos. La iniciativa se enmarca en una estrategia de modernización que apunta a fortalecer la gestión digital del servicio.

Desde la empresa indicaron que para acceder a esta funcionalidad es recomendable contar con la última versión de la aplicación, donde la opción de pago ya se encuentra habilitada. De este modo, se busca garantizar una experiencia de uso eficiente y sin inconvenientes técnicos.

Cómo funciona el nuevo sistema de pago

La integración de Mercado Pago dentro del sistema de EC SAPEM permite que los usuarios puedan realizar sus pagos directamente desde la plataforma oficial, utilizando distintas alternativas disponibles dentro del ecosistema digital. Entre las principales características del sistema se destacan:

Pago con dinero en cuenta de Mercado Pago.

de Mercado Pago. Acceso a Mercado Crédito , ofreciendo una opción adicional de financiamiento.

, ofreciendo una opción adicional de financiamiento. Operación directa dentro de la app oficial de EC SAPEM.

Además, esta modalidad también está habilitada a través de la Oficina Virtual, lo que amplía las posibilidades de acceso para los usuarios que prefieren operar desde una computadora o navegador web.

Para concretar el pago a través de esta vía, el procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio web oficial en la sección Oficina Virtual.

Acceder con el número de suministro y el número de factura .

y el . Dirigirse a la sección de facturas impagas .

. Seleccionar los comprobantes adeudados.

Utilizar el botón de pago de Mercado Pago para completar la operación.

Este proceso permite resolver el pago de manera completamente digital, sin intermediarios y con validación inmediata.

Oficina virtual

La Oficina Virtual se consolida como una herramienta clave dentro de la estrategia de EC SAPEM, ya que no solo permite abonar facturas, sino también realizar diversas gestiones vinculadas al servicio eléctrico. A través de esta plataforma, los usuarios pueden:

Consultar facturación vigente y adeudada .

. Descargar comprobantes .

. Gestionar su servicio de manera integral.

de manera integral. Realizar pagos online sin necesidad de concurrir a oficinas físicas.

Este enfoque responde a una tendencia creciente hacia la digitalización de los servicios públicos, donde la accesibilidad y la inmediatez se convierten en factores centrales para mejorar la experiencia del usuario.

Modernización y ampliación de canales

Desde EC SAPEM destacaron que la incorporación de Mercado Pago forma parte de un proceso más amplio de modernización institucional, cuyo objetivo es brindar más opciones y herramientas a los usuarios.

En este sentido, la posibilidad de operar tanto desde la aplicación móvil como desde la web oficial representa un avance en términos de accesibilidad y cobertura, adaptándose a las distintas necesidades y preferencias de los usuarios.

La incorporación de nuevos medios de pago digitales no solo responde a una actualización tecnológica, sino también a una redefinición en la relación entre la empresa y sus usuarios. La disponibilidad de herramientas como Mercado Pago permite simplificar procesos, reducir barreras y ofrecer alternativas más flexibles.