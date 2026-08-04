Catamarca abre nueva capacitación virtual para fortalecer al sector turístico

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca abrió una nueva convocatoria destinada a prestadores de servicios turísticos de la provincia para participar de la capacitación "Creatividad e Innovación", una propuesta que forma parte del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) y que será dictada a través del campus virtual Fomenta Calidad.

La iniciativa tiene como objetivo brindar a los participantes herramientas concretas para comprender el proceso creativo y aplicar metodologías de innovación en el ámbito turístico. De esta manera, se busca fortalecer la calidad de los servicios ofrecidos y contribuir al desarrollo de propuestas que respondan a los desafíos actuales del sector.

La convocatoria forma parte de las acciones de formación que impulsa el Ministerio con el propósito de promover la incorporación de nuevas herramientas que permitan mejorar la competitividad de los prestadores turísticos de la provincia, favoreciendo un turismo cada vez más creativo e innovador.

La creatividad aplicada al turismo

La capacitación propone acompañar a los participantes durante todo el proceso de comprensión de la creatividad como herramienta de trabajo, promoviendo la aplicación de metodologías que faciliten la generación, evaluación y selección de ideas.

El contenido está orientado a que los prestadores puedan incorporar procesos de innovación en sus servicios turísticos, favoreciendo el diseño de propuestas que contribuyan a elevar los estándares de calidad y fortalecer la competitividad dentro de la actividad.

Durante el recorrido formativo, los participantes tendrán acceso a herramientas que les permitirán desarrollar nuevas perspectivas para la mejora de sus servicios, en un marco pensado específicamente para el sector turístico.

Modalidad virtual y autogestionada

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es su modalidad de cursado. La capacitación se desarrollará de manera 100 % virtual y autogestionada, permitiendo que cada participante organice su propio ritmo de aprendizaje de acuerdo con su disponibilidad horaria.

El inicio del cursado está previsto para el 12 de agosto a las 8 horas, mientras que la finalización será el 11 de septiembre a las 12 horas. Al completar la totalidad del recorrido formativo, quienes participen recibirán un certificado de participación, acreditando la realización de la capacitación.

Destinatarios y proceso de selección

La convocatoria está dirigida exclusivamente a prestadores de servicios turísticos registrados en el REPRESTUR. El cupo disponible será de 25 participantes, por lo que se llevará adelante un proceso de selección debido a la cantidad limitada de vacantes. Desde la organización se informó que tendrán prioridad quienes integren el mencionado registro nacional, criterio que será utilizado durante el proceso de evaluación de las postulaciones.

Una vez concluida la selección, las personas elegidas recibirán una notificación por correo electrónico, donde se les brindarán todas las indicaciones necesarias para acceder al campus virtual y comenzar la capacitación.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el miércoles 5 de agosto a las 13 horas. Las personas interesadas deberán completar el formulario de postulación disponible en el siguiente enlace: