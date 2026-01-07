Miércoles inestable en Catamarca: ¿de cuánto será la máxima?

Llegamos a mitad de la primera semana de enero y el clima en Catamarca vuelve a mostrarse inestable. Se anuncian tormentas aisladas a lo largo de toda la jornada y temperaturas que alcanzarán los 32 grados durante la tarde. Así lo indica el pronóstico del SMN, que anticipa condiciones variables desde las primeras horas del día hasta la noche, en un contexto típico del verano en la región.

Luego de una madrugada inestable en algunos sectores, el día comenzó con una mínima de 23°.

Con el avance de la mañana, la situación meteorológica mantendrá la inestabilidad. Se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de concretarse, según el SMN, de entre el 40 y el 70%. La temperatura ascenderá hasta los 27°, mientras que el viento aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, rotando al sector Norte. Esta combinación de calor en aumento e inestabilidad favorecerá la persistencia de condiciones variables.

La tarde será el período más caluroso del día y también el de mayor atención desde el punto de vista climático. El pronóstico indica una temperatura máxima de 32°, acompañada de tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias que se mantiene en el rango del 10% al 40%. El viento continuará soplando con intensidad moderada, entre 13 y 22 km/h, esta vez con dirección predominante del Noreste lo que aportará aire cálido y húmedo a la región.

Hacia la noche, el tiempo seguirá inestable. Persistirá la posibilidad de tormentas aisladas, con temperaturas que descenderán hasta los 27°. El viento disminuirá su intensidad, con registros de entre 7 y 12 km/h, predominando nuevamente del sector Norte. No se esperan ráfagas significativas durante el cierre de la jornada, aunque la nubosidad y la humedad continuarán siendo protagonistas.

Pronóstico extendido

El pronóstico para San Fernando del Valle de Catamarca indica lluvia ligera para este jueves 8 de enero y lluvia moderada durante la madrugada del 9 de enero, con temperaturas que oscilan entre 18° y 28°. La humedad será alta, alcanzando hasta el 97%, y el viento soplará del sur Sudoeste.

A partir del sábado 10 de enero, se prevé un cielo claro con temperaturas más altas, llegando hasta 36° y para el domingo se anuncian algunas lluvias ligeras en la tarde.