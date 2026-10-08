Miguel Rep presentó a Charly García en la 18ª Feria del Libro de Catamarca

Miguel Rep llegó a la 18ª Feria del Libro de Catamarca con "Charly absoluto", una propuesta que permitió al público acercarse, a través de sus viñetas y postales, a distintos momentos de la vida, la música y el universo creativo de Charly García.

El encuentro se desarrolló durante la tarde de este miércoles 7 de octubre, en el Auditorio 1 del Predio Ferial, y reunió a lectores, seguidores del músico y público de distintas edades. La presentación estuvo atravesada por el humor, la música, los recuerdos y las historias vinculadas con una de las figuras fundamentales de la cultura argentina.

A través de sus dibujos, Rep recorrió diferentes etapas de la trayectoria de García. El repaso incluyó el período de Sui Generis, el paso por La Máquina de Hacer Pájaros, la etapa de Serú Girán y, posteriormente, su carrera solista. En ese recorrido aparecieron canciones, personajes, escenas y episodios que forman parte del imaginario construido alrededor del músico.

"Charly absoluto" se presentó así como una aproximación gráfica a una trayectoria extensa y cambiante, pero también como una oportunidad para conocer el modo en que Rep encaró el desafío de convertir ese universo musical y personal en dibujos.

La música como banda de sonido del proceso creativo

Durante la charla, Miguel Rep también explicó cómo trabajó para construir el libro. Para realizarlo, volvió sobre canciones, libros, entrevistas y distintos materiales vinculados con García, mientras escuchaba su música de manera permanente durante el proceso creativo.

La relación entre la obra musical de Charly y la producción gráfica de Rep apareció expresada en una de las frases centrales de la presentación: "Ponerme la música como banda de sonido absoluto del libro".

La música no quedó, de ese modo, como un elemento secundario dentro de la elaboración de la obra, sino como una presencia que acompañó el trabajo del dibujante mientras reconstruía distintas etapas, canciones, escenas y momentos relacionados con García. Esa conexión también quedó sintetizada en otra de las expresiones utilizadas por Rep durante el encuentro: "Como Charly tiene oído absoluto, nosotros tenemos ojo absoluto". Desde esa idea, el artista explicó cómo fue construyendo una interpretación gráfica de canciones, escenas y momentos de la vida del músico.

El desafío de abarcar muchas vidas en una sola obra

Uno de los puntos centrales de la presentación estuvo relacionado con la dificultad de abordar una figura de la dimensión y diversidad de Charly García.

Rep explicó que intentar reconstruir toda su vida implica enfrentarse a una cantidad enorme de acontecimientos, producciones musicales, letras y situaciones. "Vos querés hacer toda la vida de Charly y eso son muchas vidas, son muchas cosas que le han pasado y que nos han pasado y mucha música y muchas letras y muchos actos suyos", señaló.

La frase permitió dimensionar el desafío que significó condensar en una obra gráfica un recorrido tan amplio. La trayectoria de García aparece vinculada no solamente con sus diferentes proyectos musicales, sino también con canciones, letras, personajes y episodios que fueron incorporándose al imaginario colectivo.

En ese sentido, "Charly absoluto" se construyó a partir de una selección e interpretación que permitió a Rep recorrer diferentes momentos de ese universo mediante sus propias herramientas expresivas.

El dibujo como una forma de pensar

La charla también permitió conocer una concepción particular del trabajo de Rep: el dibujo entendido como una herramienta de pensamiento e interpretación. Para el dibujante, "el dibujo es algo que uno piensa", una definición que atraviesa su manera de trabajar y que adquiere una dimensión especialmente visible cuando realiza dibujos en vivo.

En esas situaciones, explicó, no existe la posibilidad de regresar sobre lo realizado y corregirlo como parte de un proceso posterior. "Cuando estás en el escenario estás a lo que vaya, a lo que salga y, si hay un accidente, tenés que seguir", expresó.

La espontaneidad forma parte de esa manera de entender el dibujo y también de su identidad como humorista gráfico. En ese marco, Rep sostuvo: "Soy un humorista gráfico, no le tengo miedo al ridículo".

La frase resume parte del espíritu con el que encara tanto la producción de sus dibujos como la exposición pública de su trabajo, especialmente en espacios donde la creación se desarrolla frente al público.

Nuevas lecturas a partir del encuentro con el público

La presentación de "Charly absoluto" también estuvo marcada por el intercambio con quienes asistieron al Auditorio 1. Para Rep, las charlas que acompañan al libro no son solamente instancias de presentación, sino espacios en los que aparecen nuevas interpretaciones y sentidos.

El dibujante contó que cada encuentro le permite descubrir elementos diferentes y sumar otras miradas a un trabajo que continúa recorriendo distintos lugares del país.

"Siempre encuentro en estas charlas algo nuevo para decir o que me dice el público; siempre hay nuevas lecturas", afirmó.

Ese intercambio quedó reflejado durante la jornada en Catamarca, donde lectores y seguidores de Charly García pudieron acercarse a la obra desde las explicaciones de su propio autor y, al mismo tiempo, compartir sus propias lecturas sobre las canciones, los personajes y los momentos representados.

Firmas, dibujos dedicados y diálogo con los lectores

Luego de la presentación, Miguel Rep continuó su encuentro con el público fuera del escenario. Firmó libros, realizó dibujos dedicados y se quedó conversando con los asistentes, prolongando así una jornada que tuvo como eje el vínculo entre literatura, dibujo y música.

La participación del reconocido dibujante formó parte de la programación de la 18ª Feria del Libro de Catamarca, que se desarrolla hasta el domingo 11 de octubre en el Predio Ferial, con entrada libre y gratuita.

La programación reúne propuestas de diferentes disciplinas y contempla literatura, música, artes visuales, teatro, charlas, talleres y encuentros con escritores y artistas.

En ese marco, la presentación de "Charly absoluto" sumó una mirada gráfica sobre una figura central de la cultura argentina y permitió al público conocer no solo las viñetas y postales que integran el libro, sino también el proceso creativo mediante el cual Miguel Rep abordó las distintas etapas, canciones, escenas y episodios del universo de Charly García.

La jornada del miércoles 7 de octubre dejó así como eje el encuentro entre el dibujo de Rep, la música de Charly y las lecturas del público, en una actividad que combinó humor, recuerdos, canciones e historias dentro de la programación de la Feria del Libro de Catamarca.