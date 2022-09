Miranda y el porqué de los despidos: "estamos averiguándolo, porque nos resulta extraño"

El hecho de la semana, en lo gremial y político fue sin dudas el de los despidos de los trabajadores contratados del área de salud. Las primeras fueron dos empleadas del Hospital de Villa Dolores y a esta hora, se informa que serían las últimas en tener una solución sobre su situación laboral.

Así lo indicó el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda quien tras haber estado en Belén este jueves desactivando el conflicto generado por el despido del médico venezolano, declaró que la reincorporación tanto de este profesional como de las trabajadoras chacareras era un tema resuelto.

Según se conoció, el encuentro de ayer entre el flamante funcionario y los médicos y trabajadores del hospital fue muy tenso. Al punto que en el medio de la reunión se hizo presente una kinesióloga, identificada como Liz Robles, quien en medio de lágrimas avisaba que le había llegado a ella también la carta documento informado de su desafectación como contratada. En medio de ese clima Miranda aseguró a los presente que tanto este caso, como el del Dr. Torres iban a ser resueltos. Por lo tanto, la protesta que más estaba preocupando, que fue el corte de la Ruta nº 40 en el ingreso sur del departamento, quedó desactivada.

En cuanto a las reincorporaciones, el propio ministro declaró a Radio Valle Viejo que “llegamos a un acuerdo con los dos profesionales. Pudimos hablar con ellos. Me parece que se justificaba venir y escucharlos y saber la versión de lo que había sucedido. La solución es que básicamente en cuanto a su situación, se vuelva a como estaban antes” .

Lo curioso de las declaraciones del funcionario del Ejecutivo vino cuando ante la consulta del origen de las desafectaciones, este expresó: “estamos averiguándolo, porque nos resulta extraño. Es un caso extraño. Ellos no pudieron explicarlo. No estoy en la cartera de Salud. A mí se me dio el mandato de dar una solución y todavía no se pudo establecer lo que sucedió” .