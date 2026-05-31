Muerte por la vacuna Sputnik V: "El Ministerio de Salud reconoció el vínculo de causalidad"

La Cámara Federal de Córdoba emitió un fallo de gran relevancia al reconocer la existencia de un vínculo de causalidad entre la aplicación de la vacuna Sputnik V y la muerte de Melín Sartori, una joven cordobesa de 24 años que falleció en julio de 2021 luego de sufrir graves complicaciones de salud tras recibir la primera dosis del inmunizante.

La resolución judicial llega después de un extenso recorrido administrativo y legal impulsado por la familia de la joven, que desde el primer momento sostuvo que existía una relación directa entre la vacunación y el cuadro médico que derivó en su fallecimiento. A pocos días de conocerse la decisión, Martín Diego Barbará, abogado de la familia Sartori, aseguró que "el Ministerio de Salud reconoció el vínculo de causalidad", una afirmación que sintetiza el núcleo de una batalla judicial que se extendió durante años.

El caso de Melín Sartori

Según se desprende de los antecedentes expuestos en la causa, Melín Sartori se encontraba en perfecto estado de salud antes de recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V, en un contexto en el que la sociedad transitaba el proceso de retorno a la normalidad luego de los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, apenas una semana después de la vacunación comenzaron a aparecer los primeros síntomas.

La joven sufrió fuertes dolores abdominales que motivaron una consulta médica en un hospital de Córdoba. En una primera instancia, los profesionales interpretaron que se trataba de un cuadro gastrointestinal y, tras la evaluación correspondiente, recibió el alta médica.

No obstante, el cuadro continuó agravándose. Posteriormente comenzaron los vómitos y una creciente debilidad en las extremidades, situación que derivó en una nueva consulta, esta vez en el Sanatorio Mayo.

Fue allí donde una médica detectó signos compatibles con efectos adversos asociados a la vacunación. De acuerdo con el relato aportado por el abogado de la familia, los estudios de sangre permitieron comprobar que Melín presentaba una trombosis con trombocitopenia, una condición vinculada a una disminución en la cantidad de plaquetas.

El deterioro de su estado de salud

El cuadro clínico evolucionó de manera severa y obligó a realizar distintas intervenciones quirúrgicas. Melín fue sometida a tres operaciones en la cabeza con el objetivo de enfrentar las complicaciones derivadas de la trombosis.

Sin embargo, durante la tercera intervención quedó en estado vegetativo. Finalmente, la joven falleció, dando inicio a un proceso de búsqueda de respuestas por parte de su familia.

Desde el primer momento, Virginia Ruiz, madre de Melín y médica ginecóloga, comenzó a contactar a distintas instituciones para advertir sobre la posibilidad de que la vacuna hubiera provocado los efectos adversos que derivaron en la muerte de su hija.

El camino judicial y administrativo

La búsqueda de respuestas enfrentó diversos obstáculos. Según explicó el abogado Martín Diego Barbará, la familia decidió avanzar mediante el procedimiento previsto en la Ley Nacional 27.573, normativa que regula los reclamos por daños derivados de la aplicación de vacunas.

El letrado detalló que este mecanismo contempla una instancia administrativa que se tramita a través de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con la intervención del Ministerio de Salud de la Nación. Durante meses, la familia impulsó recursos y presentaciones para que el caso avanzara dentro de los canales institucionales correspondientes.

Finalmente, la Cámara Federal de Córdoba se declaró competente para intervenir en el expediente, un paso que permitió profundizar el análisis de la documentación médica y de las pruebas reunidas.

Según Barbará, la evidencia presentada resultó determinante. "Era tan abrumadora la prueba que el Ministerio de Salud de la Nación reconoció el vínculo de causalidad", afirmó.

Los informes médicos y el reconocimiento oficial

Uno de los aspectos centrales de la causa estuvo vinculado a la producción de evidencia científica y médica. De acuerdo con lo informado por el abogado de la familia, la presentación contó con tres dictámenes elaborados por médicos de renombre internacional.

Estos informes coincidieron en establecer un nexo entre la aplicación de la vacuna Sputnik V y las complicaciones que sufrió Melín Sartori. El reconocimiento institucional de ese vínculo se convirtió en el principal objetivo de la familia durante todo el proceso.

Barbará también señaló que hasta el momento no se había hecho público otro caso similar al de la joven cordobesa, aunque aclaró que sí existieron otros expedientes sometidos a análisis.

"No somos antivacunas"

A raíz de la repercusión pública del fallo, el abogado remarcó que la posición de la familia no busca cuestionar la vacunación en términos generales. Por el contrario, sostuvo que el planteo se concentra específicamente en lo ocurrido con la vacuna Sputnik V y en la necesidad de esclarecer las circunstancias que rodearon el caso.

"El problema que tenemos con la Sputnik es que no hay datos de farmacovigilancia y hasta la Organización Mundial de la Salud no la preaprobó debido a esta falta de información concreta", manifestó.

En la misma línea, Virginia Ruiz sostuvo desde el comienzo de la investigación que el período transcurrido entre la vacunación y la aparición de los síntomas no podía ser considerado una coincidencia. Según argumentó, ese intervalo temporal coincide con el momento en que el organismo comienza a generar anticuerpos tras la inoculación.

El fallo y la indemnización

La resolución judicial establece que el Ministerio de Salud de la Nación deberá indemnizar a la familia de Melín Sartori con una suma de 95 millones de pesos, una vez que la sentencia quede firme.

No obstante, el aspecto económico nunca fue el objetivo principal para los familiares de la joven. Así lo expresó el abogado de la causa al señalar que Virginia Ruiz no perseguía una compensación monetaria, sino una respuesta institucional que reconociera oficialmente la relación entre la vacuna y el fallecimiento de su hija.

"Virginia en ningún momento tenía interés de recibir plata, sino obtener la respuesta institucional del vínculo de causalidad", afirmó. Incluso después de conocido el monto fijado por la Justicia, la familia manifestó sentirse incómoda con la indemnización, ya que su prioridad siempre estuvo puesta en alcanzar una explicación oficial sobre lo sucedido.

De esta manera, el fallo de la Cámara Federal de Córdoba marca un precedente significativo para la familia Sartori y representa el cierre de una larga búsqueda de reconocimiento institucional respecto de las circunstancias que rodearon la muerte de Melín, ocurrida en julio de 2021 tras recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V.