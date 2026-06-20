Murió Roberto García, una de las figuras más influyentes del periodismo económico argentino

El periodista Roberto García, una de las referencias históricas del periodismo económico y político argentino, murió este sábado a los 81 años.

Con una trayectoria que se extendió durante más de cinco décadas, García dejó una huella en distintos medios de comunicación y se consolidó como una de las voces más respetadas del análisis de la actualidad nacional.

Miembro de la Academia Nacional de Periodismo, se destacó por su estilo directo, su capacidad para acceder a información de primera mano y una mirada crítica que lo convirtió en una figura de consulta permanente en los ámbitos político y económico.

Durante los últimos años fue uno de los principales columnistas de Diario Perfil, donde mantuvo una presencia constante con artículos de análisis y opinión.

Una carrera marcada por los grandes medios

García inició su carrera periodística a comienzos de la década de 1970 en la revista Primera Plana, una de las publicaciones más influyentes de la época.

Posteriormente integró el equipo del histórico diario La Opinión, fundado por Jacobo Timerman, donde trabajó hasta 1980.

Sin embargo, una de las etapas más destacadas de su carrera estuvo vinculada a Ámbito Financiero. Allí se desempeñó como director periodístico desde 1983 y se convirtió durante más de dos décadas en uno de los referentes de la información económica argentina, trabajando junto al fundador del medio, Julio Ramos.

Su labor contribuyó a posicionar al diario como una de las publicaciones especializadas más influyentes del país.

Presencia en radio y televisión

Además de su recorrido en medios gráficos, García desarrolló una extensa carrera en radio y televisión.

Participó en numerosos ciclos periodísticos, donde combinó análisis político, información económica y entrevistas con dirigentes de distintos espacios.

Hasta hace pocos días continuaba al frente de La Mirada, programa emitido por Canal 26 que compartía junto a su hijo Javier García. En ese espacio repasaba semanalmente la actualidad nacional con el estilo analítico y el humor que caracterizaron su carrera.

Reconocimientos a una trayectoria destacada

A lo largo de su vida profesional recibió múltiples distinciones por su aporte al periodismo argentino.

Entre ellas se destaca el Konex de Platino en Edición Periodística, otorgado por la Fundación Konex en 2007 por su trabajo en Ámbito Financiero.

También fue reconocido con diplomas al mérito en las ediciones de 1987, 1997 y 2022, en reconocimiento a su extensa trayectoria y contribución a la profesión.

Con su fallecimiento, el periodismo argentino pierde a una de sus figuras más influyentes, protagonista de una etapa clave de la prensa nacional y referente para varias generaciones de periodistas.