Nació una "superbebé" de 6,5 kilos y sorprendió hasta a los médicos: dónde y cómo está

El nacimiento de Nazarena se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas horas en Santiago del Estero. La beba llegó al mundo con un peso de 6,5 kilos, una cifra inusual para un recién nacido que sorprendió tanto al personal médico como a pacientes y familiares que se encontraban en el Centro Integral de Salud Banda.

La noticia rápidamente trascendió el ámbito hospitalario y comenzó a viralizarse en redes sociales, donde numerosos usuarios bautizaron a la recién nacida como la "superbebé santiagueña".

El caso despertó repercusión debido a las características poco frecuentes del nacimiento y al importante operativo médico que implicó el seguimiento del embarazo, considerado de riesgo por el tamaño de la beba.Nazarena nació durante la semana 38 de gestación y, pese a las dificultades previstas por los profesionales, tanto ella como su madre se encuentran en buen estado de salud.

Un embarazo catalogado como de alto riesgo

La madre de la beba, Yohana, es una joven oriunda de la localidad de Colonia Dora. Tras el nacimiento, relató detalles de la experiencia en un video difundido a través de TikTok desde una de las habitaciones del área de maternidad del CIS Banda.

Según explicó, el embarazo había sido catalogado como de alto riesgo debido al peso estimado de la bebé y a las posibles complicaciones que podían surgir durante el parto. "Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien", expresó Yohana.

A pesar de la preocupación previa y de la complejidad médica que implicaba el caso, la intervención se desarrolló sin complicaciones mayores. La madre permanece internada junto a Nazarena mientras continúan los controles médicos de rutina para monitorear la evolución de ambas.

La evolución favorable de Nazarena

Luego del parto, los profesionales confirmaron que la recién nacida se encuentra en buenas condiciones generales y evoluciona favorablemente. "La bebé está perfectamente", aseguró Yohana luego del nacimiento, en un mensaje que rápidamente comenzó a circular en redes sociales junto con imágenes de la pequeña descansando junto a su madre.

En las fotografías y videos difundidos se observa a Nazarena recibiendo felicitaciones del personal de salud, mientras la noticia continúa generando repercusión en toda la provincia.

Desde el centro de salud continúan realizando controles habituales tanto a la madre como a la recién nacida para garantizar una recuperación adecuada tras el parto.

Un caso poco frecuente

El nacimiento llamó especialmente la atención por el peso extraordinario de la beba. Según se explicó, los recién nacidos que superan los 4 kilos son considerados bebés macrosómicos.La macrosomía es una condición que puede aumentar los riesgos durante el embarazo y el parto tanto para la madre como para el bebé, debido a las complicaciones que pueden surgir durante el nacimiento.

En este caso, el seguimiento médico permitió llevar adelante el procedimiento con éxito y evitar complicaciones mayores. El tamaño de la beba también generó sorpresa porque no se trató de un antecedente aislado dentro de la familia.

Antecedentes familiares de nacimientos con gran peso

Según contó Yohana, no es la primera vez que tiene hijos con medidas superiores al promedio habitual. La mujer explicó que sus otros hijos también nacieron con pesos elevados:

Primera hija: 3,8 kilos

Segundo hijo: 4 kilos

Sin embargo, el nacimiento de Nazarena superó ampliamente esos registros y se convirtió en un caso excepcional dentro del hospital santiagueño. La situación despertó asombro entre médicos, enfermeros y pacientes, especialmente por el buen estado de salud en el que se encuentra la beba luego de un parto que había generado preocupación previa.

Repercusión en redes sociales y conmoción en la provincia

La historia de Nazarena se viralizó rápidamente y generó miles de reproducciones, comentarios y mensajes de felicitación en redes sociales. Numerosos usuarios destacaron el buen estado de salud de la madre y de la recién nacida, mientras otros manifestaron sorpresa por el peso de la pequeña.

Las imágenes difundidas desde el área de maternidad del CIS Banda contribuyeron a multiplicar la repercusión pública del caso.

En pocas horas, Nazarena pasó de ser una recién nacida anónima a transformarse en una inesperada celebridad en Santiago del Estero, donde muchos comenzaron a describirla como una verdadera "gigante" recién llegada al mundo.

Mientras tanto, el personal médico continúa con los controles habituales y el seguimiento posterior al parto, en un caso que logró captar la atención pública por las características extraordinarias del nacimiento y por el desenlace favorable tanto para la madre como para la beba.