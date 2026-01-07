Ni a la cara ni a la pared: cómo poner el ventilador para que refresque como un aire acondicionado

Con la llegada de las altas temperaturas, el ventilador es uno de los protagonistas para soportar el calor dentro de la casa. En este marco, su posición es clave para mantener el ambiente fresco, casi como un aire acondicionado.

Muchos cometen el error de apuntarlo directo a la cara o directamente a la pared , lo que impide que el aire circule bien. Así, el ventilador no refresca y solo genera corrientes incómodas.

Cómo se debe ubicar el ventilador

Es importante dejar al menos 30 o 40 centímetros de espacio libre frente al ventilador. Lo ideal es colocarlo a la altura de la cintura o un poco más arriba, así el aire se reparte mejor por toda la habitación.

Además, se debe orientar hacia el centro del ambiente. De esa manera, el flujo de aire circula y refresca cada rincón.

Trucos caseros para potenciar el efecto

Poné un recipiente con hielo o botellas congeladas delante del ventilador : el aire que pasa por encima se enfría y baja la temperatura del ambiente.

: el aire que pasa por encima se enfría y baja la temperatura del ambiente. Usá ventiladores oscilantes : así el aire se reparte de manera pareja y no queda concentrado en un solo punto.

: así el aire se reparte de manera pareja y no queda concentrado en un solo punto. Oscurecé la habitación durante las horas de sol: evitás que el calor se acumule y el ventilador trabaje de más.

Los beneficios de ubicar bien el ventilador