Ni al mediodía ni a la noche: cuál es el mejor horario para alimentar a tu perro

Los horarios de alimentación de un perro cumplen un rol fundamental en su salud. No solo ayudan a establecer una rutina que regula el sistema digestivo, sino que también contribuyen al control del peso y a la prevención de distintos problemas de salud. Sin embargo, muchos dueños todavía tienen dudas sobre cuál es el momento ideal para darle de comer a su mascota.

De acuerdo con recomendaciones veterinarias, los perros adultos deben alimentarse dos veces al día, aunque en casos particulares —como animales con obesidad— la cantidad y los horarios pueden ajustarse de manera específica.

El mejor horario para darle de comer a tu perro

La mayoría de los especialistas aconseja dividir la ración diaria en dos tomas, evitando que el animal pase más de 8 a 10 horas sin alimento. Esta práctica ayuda a prevenir la gastritis y reduce los niveles de ansiedad.

Los horarios recomendados son:

Mañana: entre las 7:00 y las 9:00

Tarde/noche: entre las 17:00 y las 19:00

Uno de los errores más frecuentes es alimentar al perro minutos antes de dormir. Esta costumbre puede dificultar la digestión y generar problemas de salud a mediano o largo plazo.

Diferencias entre perros adultos y cachorros

En el caso de los cachorros, las pautas cambian debido a su metabolismo acelerado.

Hasta los 6 meses: pueden realizar entre 3 y 4 comidas diarias.

Hasta el año de edad: se recomienda un máximo de 3 comidas por día.

En todos los casos, los especialistas remarcan que los perros se benefician de la previsibilidad, por lo que es importante mantener los mismos horarios todos los días para regular el sistema digestivo y los tiempos de evacuación.

Más allá del momento de la comida, se recuerda que el acceso a agua fresca debe estar garantizado las 24 horas del día, una recomendación especialmente importante en contextos de altas temperaturas.

Por qué tu perro vomita la comida apenas termina de comer

Según explican expertos en nutrición animal, como los de Purina, la regurgitación inmediata del alimento puede tener varias causas.

Una de las más comunes es que el perro coma demasiado rápido, ya que muchos animales tragan la comida sin masticar lo suficiente. También puede deberse a dificultades para procesar ciertos alimentos, lo que genera vómitos poco después de la ingesta.

Otra posible causa es la sensibilidad a algún componente del alimento balanceado. En esos casos, se recomienda consultar con un veterinario y evaluar un cambio de marca o de fórmula.