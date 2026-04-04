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Ni papel film ni aluminio: cómo hay que guardar el tomate para que dure firme y fresco por más tiempo

Conocé cuál es la mejor forma de conservar esta fruta para evitar que se eche a perder rápidamente.

4 Abril de 2026 10.36

El tomate es uno de los alimentos favoritos y más versátiles alrededor del mundo. Sin embargo, si no se guarda de la forma correcta puede volverse blando y perder su firmeza rápidamente. Por eso, es clave conocer la forma de conservación para que dure más tiempo.

Si bien muchas personas eligen envolverlo en papel film o aluminio, ninguno de estos dos métodos es recomendado, porque pueden lograr que se pierda su sabor y textura gracias a la acumulación de humedad.

Otro de los errores más frecuentes es llevar los tomates directo a la heladera. Esto tampoco es aconsejable, ya que las bajas temperaturas alteran su sabor natural, cambian la textura y los vuelven harinosos. Además, el frío frena su maduración, lo que afecta directamente el gusto y la jugosidad.

Cómo hay que guardar el tomate para que se mantenga fresco

Por eso, si los tomates están verdes o en su punto justo, lo ideal es mantenerlos a temperatura ambiente. Así, conservan su sabor y se mantienen firmes por más tiempo.

Para que los tomates duren más y sigan sabrosos, seguí estos consejos:

  1. Dejalos fuera de la heladera, en un lugar fresco y seco.
  2. Ubicalos con el cabito hacia abajo: esto ayuda a conservar mejor la humedad interna.
  3. Evitá amontonarlos para prevenir golpes y aplastamientos.
  4. No los laves antes de guardarlos: la humedad acelera el deterioro.

Un frutero o un bowl sobre la mesada es el lugar ideal para que respiren y se mantengan perfectos.

¿Cuándo sí conviene guardarlos en la heladera?

Hay una excepción: si los tomates ya están muy maduros y no los vas a consumir enseguida, podés llevarlos a la heladera para frenar su deterioro. Eso sí, antes de comerlos, dejalos un rato a temperatura ambiente para que recuperen parte de su sabor.

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Heladera Tomate truco

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