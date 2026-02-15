  • Dólar
Ni papel ni agua caliente: el truco casero para sacar chicle de la ropa

Enterate cómo aplicar el método que resuelve este problema en menos de 10 minutos.

15 Febrero de 2026 08.41

Encontrar un chicle pegado en la ropa es una de las cosas más desagradables que existen. Además, sacarlo es un trabajo difícil y muchas veces, las personas eligen tirar la prenda ya que no pueden eliminarlo.

Sin embargo, existe un truco casero que soluciona este problema de raíz sin dejar marcas: poner hielo en el chicle pegado.

Por qué hay que poner hielo en el chicle pegado

El frío extremo del cubo de hielo endurece el chicle y lo vuelve quebradizo. Esto facilita la tarea de despegarlo de la tela sin que se estire ni se adhiera más.

Este truco es ideal para jeans, remeras, camperas y hasta zapatillas. Además, no deja manchas ni altera los colores de la ropa.

Paso a paso, cómo aplicar el truco del chicle

El método es sencillo y lleva menos de 10 minutos. Para hacerlo, necesitás cubos de hielo y un cuchillo sin filo o una espátula.

  1. Colocá el hielo directamente sobre el chicle o envolvelo en una bolsa y apoyalo sobre la zona afectada.
  2. Esperá unos minutos hasta que el chicle se endurezca bien.
  3. Cuando esté duro, raspá suavemente con una espátula o cuchillo sin filo. El chicle se va a despegar en pedazos, sin dejar rastros ni dañar la tela.
  4. Si queda algún resto, repetí el proceso o usá un poco de detergente para terminar de limpiar la prenda.

Otros métodos para salvar tu ropa

  • Si el chicle está muy pegado, podés meter la prenda en el freezer dentro de una bolsa durante una hora.
  • Evitá usar agua caliente, ya que puede derretir el chicle y hacerlo más difícil de sacar.
  • No uses productos abrasivos que puedan arruinar la tela.
