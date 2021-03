No hubo acuerdo salarial entre la Intersindical y el Gobierno pero la DIL prorrogó la conciliación

Casi cuatro horas llevó este nuevo encuentro de conciliación obligatoria entre los gremios docentes y las partes que representan al Ejecutivo provincial. A pesar que parecía que todo se definía hoy, la historia seguirá alargándose por cinco días más.

En esta nueva reunión, que finalmente no fue la última, estuvieron presentes los gremios docentes que integran la Intersindical, representados por sus secretarios generales y sus secretarios adjuntos.

Por el oficialismo, participó el ministro de Trabajo y Recursos humanos, CPN Ariel Luna y en representación de la ministra de Educación estuvieron el secretario de Gestión Educativa, Lic. Edgardo Villanueva y el secretario de Planeamiento Educativo, Ing. Walter Gustavo Soto.

Sobre el tema principal, no hubo acuerdo. La Intersindical docente se mantuvo en su pedido del 40% y el Gobierno, representando en este caso por el titular de la cartera laboral, en el 34.6%.

En este sentido el ministro Luna les refirió a los gremios que “sobre el incremento salarial, no existe una posibilidad de mejora teniendo en cuenta el contexto mundial sanitario”. Esto hubiese hecho prever que las partes quedaban liberadas, tal como lo vienen solicitando desde hace dos reuniones atrás pero fue ahora la Dirección de Inspección Laboral la que propuso una prórroga.

Esta será por cinco días más y el malestar de los gremios se hizo evidente. Según ellos, esta nueva dilación no sólo no tiene sentido, por cuanto no hay acuerdo salarial, sino que también es “una imposición del ministerio de Trabajo que es juez y parte y que no tiene razón de ser la prórroga por no tener voz de flexibilidad la propuesta del Gobierno”, aseguraron a Diario La Unión.



A pesar de la queja, ya se puso fecha y hora para el miércoles 7 de abril a las 9.30 hs para que todas las partes se vuelvan a reunir.

Allí y según consta en el acta, la idea es seguir dialogando los otros pendientes, que la mayoría son del ámbito educativo y para eso serviría esta extensión.

El punto, es que estos temas no se resolvieron en el plazo de estos encuentros porque tanto la ministra de Educación, Andrea Centurión como la titular de la cartera de Ciencia y Tecnología, por tercera vez dieron el ausente. Si bien participaron otros funcionarios de estas áreas, ellos no podían resolver ni aportar soluciones en el momento.

Cargos y pendientes

Uno de los temas sobre los que se solicitó respuesta en el encuentro anterior es el llamado a cobertura de cargos.

En este punto, el ministro Luna dejó por sentado que ese pedido de la Intersindical en cuanto al llamado a la cobertura del cargo de Maestro secretario del Nivel Inicial, Primario y de Educación Especial tendrá firma de Resolución hoy 30 de marzo, confirmando además que la primera Asamblea ordinaria de los tres niveles para la cobertura de personal interino y suplente, será el próximo 10 de abril.



Ahora en los temas que siguen quedando a resolver, y son estos sobre los que la DIL se apoyó para extender la conciliación, figura la definición de la carga horaria de Maestro especial, la rendición de los fondos nacionales destinados a las escuelas técnicas y el listado de orden de mérito de Modalidades Educativas.