Nuestras Voces 2026: Neitors lleva el poder del rock catamarqueño al noveno episodio

El ciclo audiovisual "Nuestras Voces", organizado desde la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso, continúa desarrollando su sexta temporada con una propuesta que busca poner en valor la música y la cultura de Catamarca a través de presentaciones en vivo desde la Biblioteca del Senado. En esta nueva entrega, el espacio recibirá a Neitors, la banda catamarqueña que aportará su impronta rockera a una producción que combina música, identidad y expresión artística.

La presentación está prevista para este miércoles 4 de noviembre, a las 20 horas, y podrá seguirse a través de las cuentas oficiales de Facebook e Instagram del Senado. La participación de Neitors marcará una nueva instancia dentro del recorrido audiovisual, con una propuesta caracterizada por la energía del rock y una vibración eléctrica que acompañará la interpretación de una canción original especialmente elegida para la ocasión.

La banda será la encargada de protagonizar una entrega que promete elevar los decibeles del ciclo y sumar una expresión musical propia al conjunto de artistas que forman parte de "Nuestras Voces". La elección de una obra original para esta presentación se inscribe en la dinámica del proyecto, que busca acercar al público las distintas formas en que los músicos e intérpretes catamarqueños expresan su vínculo con la cultura y la historia de la provincia.

Una producción que continúa consolidándose

La nueva presentación también refleja el trabajo sostenido que desarrolla el equipo de Vicegobernación comprometido con la realización del ciclo. La producción audiovisual representa un nuevo año de actividad para un proyecto que reúne a distintos integrantes del área institucional y que tiene como objetivo mantener un espacio de difusión para las expresiones musicales de Catamarca.

El equipo está conformado bajo la dirección del subsecretario de Coordinación y Técnica del Senado, Julio Macedo, junto a Agustín Isasmendi, David Moya, Marcos Córdoba, Mauricio Ponce y Rodrigo Ferreira.

La continuidad de "Nuestras Voces" durante su sexta temporada permite sostener una propuesta que tiene como escenario la Biblioteca del Senado y que, mediante sus distintas entregas, incorpora las voces, los sonidos y las interpretaciones de artistas de la provincia.

En ese marco, la participación de Neitors se suma a una producción que no se limita a la presentación musical, sino que también busca reflejar el significado que cada intérprete atribuye a la obra seleccionada. La propuesta contempla distintas formas de expresión artística, en las que la música y la palabra adquieren un papel central para transmitir experiencias y referencias culturales.

Un recorrido por la identidad cultural de Catamarca

"Nuestras Voces" es un ciclo audiovisual de música emitido desde la Biblioteca del Senado que propone un recorrido por la cultura catamarqueña a través de artistas e intérpretes que ponen de relieve la significancia que la historia y la letra de una obra tienen para cada uno de ellos.

Las presentaciones abarcan diversas manifestaciones artísticas. El canto, la copla, el recitado y la música urbana forman parte de un espacio que reúne expresiones diferentes, pero que comparten la intención de transmitir contenidos vinculados con la identidad cultural.

Cada artista aporta su propia mirada sobre la obra elegida, explicando o expresando, mediante su interpretación, el sentido que adquiere esa composición dentro de su recorrido y de su relación con la cultura. De esta manera, el ciclo construye una propuesta en la que el sonido y la palabra funcionan como vehículos de expresión y como formas de acercamiento a las historias que atraviesan a los intérpretes.

La presencia de Neitors, con su propuesta rockera, se incorpora a ese recorrido y amplía el abanico de expresiones musicales que tienen lugar en el espacio. La música urbana y los distintos géneros que forman parte de la producción encuentran allí un ámbito de difusión que permite acercar sus manifestaciones al público.

Dónde disfrutar los episodios de la temporada

La nueva entrega de "Nuestras Voces" podrá verse este miércoles 4 de noviembre, a las 20 horas, en las cuentas de Facebook e Instagram del Senado, con Neitors como protagonista.

Además, los episodios de la temporada se encuentran disponibles en el canal oficial de YouTube del Senado de Catamarca, donde el público puede acceder a las distintas presentaciones del ciclo.

El material audiovisual puede disfrutarse a través del siguiente enlace:

https://www.youtube.com/@senadodecatamarca