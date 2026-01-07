Nueva Alerta Amarilla para Catamarca: todos los detalles

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva Alerta Amarilla para la provincia de Catamarca, vigente para este miércoles, ante la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad que podrían registrarse principalmente durante la tarde y la noche. El organismo advirtió que algunos de estos fenómenos podrían alcanzar intensidad localmente fuerte o incluso severa, por lo que recomendó extremar las precauciones en las zonas alcanzadas.

Según el informe, el alerta impactará específicamente en la zona de monte de Andalgalá, zona de monte de Belén, zona de monte de Pomán, zona de monte de Santa María y zona de monte de Tinogasta. Se trata de áreas que, por sus características geográficas y climáticas, suelen verse particularmente afectadas por eventos de inestabilidad durante la temporada estival.

De acuerdo con el detalle difundido por el organismo nacional, el área bajo alerta será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían desarrollarse con características fuertes o severas. Estos fenómenos estarán acompañados por abundante actividad eléctrica, caída de granizo, intensas precipitaciones en cortos períodos de tiempo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los acumulados de lluvia, el pronóstico indica valores estimados de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de manera puntual, especialmente en zonas donde las tormentas se presenten de forma más persistente o concentrada. Esta situación incrementa el riesgo de anegamientos temporarios, crecidas repentinas de arroyos y complicaciones en caminos rurales y rutas provinciales.

El informe también advierte que, en los sectores de alta cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve, lo que podría generar condiciones adversas para la circulación y afectar actividades productivas o turísticas en esas áreas.

La emisión de esta Alerta Amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas. Entre ellas, se sugiere evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con precaución en rutas y zonas serranas.