Valle Chico: la Capital puso en marcha un operativo territorial de castración y censo animal

Con el objetivo de prevenir la sobrepoblación animal, promover la tenencia responsable y reducir el abandono de mascotas, el Centro de Esterilización y Control Poblacional de la Municipalidad de la Capital puso en marcha una nueva estrategia territorial de salud pública en el barrio Valle Chico.

La iniciativa plantea un abordaje que combina dos herramientas centrales. Por un lado, un censo exhaustivo casa por casa, destinado a obtener un diagnóstico preciso de la fauna urbana del sector. Por otro, la instalación estratégica de un quirófano móvil, ubicado a pocos metros de los domicilios de los vecinos para facilitar el acceso al servicio de castración.

La metodología busca que el relevamiento y la respuesta sanitaria se desarrollen de manera articulada. De esta forma, una vez que se completa el trabajo en un determinado grupo de manzanas, el dispositivo de cirugía móvil se traslada al mismo lugar para que las familias puedan acceder a la prestación sin grandes desplazamientos.

Valle Chico, el punto de partida

La elección de Valle Chico como primera zona de implementación responde, según explicó la administradora del área, Guadalupe Cerezo, a las características particulares de esta urbanización.

Cerezo señaló que se trata de una de las urbanizaciones más recientes, donde viven familias que se instalaron recientemente y que, en muchos casos, todavía no cuentan con cerramientos perimetrales en sus lotes. Esta situación genera una mayor presencia de animales en la vía pública y fue uno de los factores considerados para iniciar allí el abordaje territorial.

El diagnóstico inicial ya arrojó resultados relevantes. El primer sector censado permitió relevar más de 300 animales, una cifra que refleja la magnitud del trabajo de campo desarrollado durante esta primera etapa.

El censo permite, de esta manera, avanzar sobre un conocimiento más preciso de la situación animal del barrio y, al mismo tiempo, organizar la intervención del quirófano móvil en función de las necesidades detectadas.

Un quirófano cerca de los domicilios

Uno de los principales aspectos del programa es la estrategia de acción inmediata. La propuesta no se limita a identificar a los animales, sino que procura acercar rápidamente la prestación veterinaria al lugar donde se realizó el relevamiento. "Buscamos que el vecino tenga que desplazarse dos o tres cuadras como máximo, garantizando que el quirófano quede cerca de todos y no existan impedimentos para castrar a sus mascotas", destacó Cerezo.

El servicio es totalmente gratuito y está destinado tanto a perros como a gatos. La modalidad territorial complementa las prestaciones continuas que el Centro de Esterilización y Control Poblacional brinda desde 2020, tanto en su sede fija de la calle Maipú como mediante los diferentes abordajes territoriales.

La cercanía del dispositivo con los domicilios constituye así uno de los ejes centrales de la propuesta, con la intención de reducir las dificultades de traslado y facilitar que las familias puedan acceder a la castración de sus mascotas.

Información y cuidados después de la intervención

Desde el área comunal también remarcaron que el trabajo territorial incluye un componente informativo destinado a los vecinos. En este sentido, se puso el foco en la importancia de brindar información vinculada con la atención veterinaria de urgencia y con los cuidados posoperatorios.

El acompañamiento busca que la intervención no termine con la realización de la cirugía, sino que los propietarios cuenten con información relacionada con las instancias posteriores a la castración.

El programa se desarrolla, además, en articulación directa con entidades proteccionistas locales, sumando el trabajo de estas organizaciones a la estrategia impulsada desde el municipio.

Una experiencia piloto con proyección

La intervención en Valle Chico fue planteada como una prueba piloto, con la expectativa de que el esquema pueda extenderse paulatinamente hacia otros distritos de la ciudad. La intención del área comunal es utilizar la experiencia inicial para consolidar una metodología de trabajo que permita abordar la problemática animal desde una perspectiva territorial, combinando relevamiento, acceso a la castración, información y acompañamiento.

"La meta es abordar la problemática desde su origen para evitar que los animales queden desprotegidos en la calle. Aunque nuestro equipo es reducido, apuntamos a extender este esquema de trabajo a toda la Capital", concluyó Cerezo.

El planteo parte de una premisa central: intervenir sobre la problemática antes de que derive en una mayor presencia de animales desprotegidos en la vía pública. Para ello, el municipio busca llevar el servicio directamente a los barrios y acercarlo a los hogares.