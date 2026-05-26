Nuevo paro nacional universitario: ¿Qué pasará en la UNCA y La Fray?

Este martes comenzó un nuevo paro nacional docente universitario convocado por distintos gremios del sector, en el marco de un conflicto que mantiene en tensión a las universidades públicas de todo el país. La medida de fuerza se extenderá hasta el 30 de mayo e incluye a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), donde la actividad académica podría verse afectada de manera dispar según el nivel de adhesión registrado en cada unidad académica.

La protesta tiene como eje central el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias salariales, demandas que los gremios vienen sosteniendo ante el Gobierno nacional en medio del conflicto presupuestario que atraviesa el sistema universitario.

En la práctica, el impacto del paro en la UNCA podría variar de acuerdo con las decisiones adoptadas por docentes y equipos académicos de cada facultad. Como suele ocurrir en este tipo de jornadas de protesta, algunos profesores podrían adherirse a la medida mientras otros mantendrían el dictado normal de clases, generando un funcionamiento parcial y desigual en distintas carreras y espacios universitarios. Lo mismo se aplica en la Escuela preuniversitaria "Fray Mamerto Esquiú", situación que en lo particular genera preocupación en los padres de los estudiantes.

Reclamos salariales y conflicto presupuestario

La convocatoria al paro nacional docente se inscribe dentro de una serie de reclamos que los gremios universitarios vienen sosteniendo desde hace meses. Entre los principales puntos planteados se encuentran:

La actualización salarial para docentes universitarios.

La reapertura de paritarias salariales.

El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Respuestas del Gobierno nacional frente al conflicto presupuestario.

La medida impulsada por los sindicatos busca visibilizar la situación que atraviesa el sector universitario y advertir sobre las dificultades derivadas del escenario presupuestario actual. En ese contexto, la protesta no solamente impacta sobre el dictado de clases, sino que también vuelve a poner en discusión el funcionamiento general de las universidades nacionales y las condiciones laborales del personal docente y no docente.

La situación en la Universidad Nacional de Catamarca

En la UNCA, el desarrollo de la medida podría presentar distintos niveles de adhesión según cada unidad académica. Esa situación genera incertidumbre respecto al normal desarrollo de las actividades académicas durante toda la semana.

El funcionamiento parcial de clases podría depender de la decisión individual de cada docente respecto de su participación en la protesta. Por ese motivo, algunas carreras podrían sostener actividades normales, mientras que otras registrarían suspensión de clases o modificaciones en la modalidad de cursado.

La situación también genera expectativas entre estudiantes y personal universitario, especialmente en áreas donde el normal desarrollo de las actividades depende de la coordinación entre distintos sectores administrativos y académicos.

FATUN anunció nuevas medidas de fuerza

En paralelo al paro docente universitario, desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) se anunció un cronograma de protestas y acciones de visibilización que incluye nuevas medidas de fuerza protagonizadas por el sector no docente.

Según se informó, los paros no docentes están previstos para:

Viernes 29 de mayo.

Miércoles 3 de junio.

Jueves 4 de junio.

De concretarse esas medidas con adhesión en la Universidad Nacional de Catamarca, el funcionamiento institucional podría verse condicionado debido a la importancia que tiene el personal no docente en las tareas operativas y administrativas cotidianas.

Una semana marcada por la incertidumbre

El nuevo paro nacional universitario vuelve a colocar a las universidades públicas en el centro de la discusión presupuestaria y salarial. En la UNCA, el desarrollo de las actividades durante los próximos días dependerá del nivel de adhesión que registren tanto docentes como trabajadores no docentes.

Mientras los gremios sostienen sus reclamos por financiamiento y recomposición salarial, la comunidad universitaria atraviesa una semana marcada por la incertidumbre respecto del normal funcionamiento académico y administrativo de la institución.