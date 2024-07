Nuevos valores del Arancel Mínimo Ético: la consulta médica se fue a $14.700

Como ocurre todos los meses el Colegio Médico de Catamarca actualizó el valor de lo que ellos llaman Arancel Mínimo Ético. Y con esto los pacientes vuelven a ver incrementados los costos de la salud, y con esto cada vez se hace más caro el acceso a una consulta médica.

Según lo informado por la entidad médica, mientras se mantiene el costo de la orden de consulta de OSEP, desde este 1° de julio un paciente deberá pagar al médico $14.700, siempre en el caso de no contar con obra social. El Colegio, siempre en virtud de las atribuciones establecidas en su ley de creación, Ley 4652/91 y Estatutos complementarios, estableció y comunicó los nuevos valores, los que rigen para toda la provincia.

Es por eso que para una consulta médica común el costo, como ya se indicó es de $14.700. Para el caso de la consulta médica con especialistas, el pago deberá ser de $17.700 y si la consulta fuera a domicilio, se deberá abonar $22.195.

Vale recordar que, si el paciente cuenta con obra social, debe restar el valor de la orden al del Arancel Mínimo Ético, y ese será el pago que se le deba dar al profesional médico.

Desde el Colegio Médico de la provincia, se sostiene en cuanto al Arancel Mínimo Ético, que esta es una herramienta no "arbitraria" y que la misma viene a compensar lo que ellos consideran es una pérdida, ante el avance de la inflación y lo que consideran son salarios que no son dignos. Los 1.500 profesionales colegiados que solicitan este pago siempre insisten en marcar que este cobro lejos está de ser un "plus" o "coseguro" y así mismo lo sostiene el colegio que los nuclea.