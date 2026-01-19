Orgullo catamarqueño: Carafea tuvo su revancha y brilló en Jesús María

La banda catamarqueña Carafea vivió una noche consagratoria en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde se presentó por primera vez tras haber visto frustrada su actuación inicial a causa de las condiciones climáticas. El grupo logró concretar su esperado debut en la última luna del evento, con una respuesta entusiasta del público.

La historia comenzó el pasado 13 de enero, cuando la lluvia obligó a suspender la participación de Carafea en el escenario mayor del tradicional festival cordobés. La cancelación generó una inmediata reacción entre seguidores y amantes del folklore, quienes expresaron su respaldo a la banda y reclamaron una nueva oportunidad a través de las redes sociales.

Durante los días posteriores a la suspensión y hasta la confirmación oficial de la reprogramación, los mensajes de apoyo se multiplicaron en las cuentas del festival y de los artistas. El pedido fue constante y sostenido, reflejando la expectativa por ver a la banda catamarqueña en uno de los escenarios más importantes del país.

La confirmación llegó durante la novena luna del festival, cuando desde el escenario se anunció una gran despedida para el lunes, con apertura de tranqueras a las 18 y el inicio del bloque artístico a las 19.50. En ese anuncio se informó que Carafea integraría la grilla de la última noche, junto a Damián Córdoba.

Finalmente, ambos artistas compartieron una jornada que puso en alto el talento de Catamarca, logrando una muy buena aceptación del público y cerrando el festival con una presencia que reafirmó el lugar de los músicos de la provincia en los grandes escenarios nacionales.