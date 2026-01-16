Orgullo catamarqueño: Loy Carrizo brilló en Jesús María y fue reconocida en el 60° aniversario del festival

La cantante catamarqueña Loy Carrizo, artista revelación del Festival de Jesús María 2023, fue la encargada de abrir el escenario mayor en una nueva edición del tradicional evento y recibió un reconocimiento especial por su participación, en el marco del 60° aniversario del Festival Nacional de Doma y Folklore.

Oriunda de Saujil, la joven artista vivió una noche cargada de emoción al presentarse en uno de los escenarios más importantes del país, reafirmando su lugar como una de las voces jóvenes más destacadas del folclore argentino y llevando el nombre de la provincia a lo más alto del circuito nacional.

Acompañada por su guitarrista Alfredo Pernas y un equipo de seis personas en escena, Carrizo ofreció un show vibrante, caracterizado por una marcada conexión con el público y una propuesta artística sólida.

"Estoy muy agradecida de la puerta hermosa que me abrió este festival tan inmenso", expresó la cantante tras su presentación, visiblemente emocionada por el reconocimiento recibido.

Desde los 11 años, Loica comenzó su carrera musical de manera profesional, realizando presentaciones y preparando su propio repertorio. "Esto es lo que yo soy, mi voz. No hay más", afirmó, subrayando su dedicación hacia la música.