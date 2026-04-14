OSEP Catamarca acelera la digitalización de las recetas: más de 22 mil en las primeras semanas

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de Catamarca puso en marcha de manera oficial una de las transformaciones más significativas en su esquema de atención sanitaria: la implementación obligatoria de la receta digital para la prescripción de medicamentos ambulatorios. La decisión, vigente desde el 1 de marzo de 2026, se inscribe en una estrategia institucional de largo alcance enfocada en la modernización, digitalización y desburocratización de los servicios de salud.

Con este nuevo paso, el tradicional sistema de recetarios en papel queda sin efecto para tratamientos comunes, dando lugar a un modelo enteramente digital que integra la emisión, la notificación y la visualización de la prescripción en entornos virtuales. La iniciativa busca fortalecer la trazabilidad de los medicamentos, mejorar la seguridad en la dispensa y optimizar los tiempos de atención, tanto para afiliados como para prestadores y farmacias.

Un nuevo esquema de prescripción digital

El nuevo funcionamiento establece que el médico emite la receta de manera electrónica, mientras que el afiliado recibe una notificación inmediata a través de la aplicación oficial OSEP Móvil Catamarca. Desde allí, puede acceder al enlace correspondiente, visualizar la prescripción y presentarla en la farmacia junto con su DNI o credencial digital.

Para ampliar las posibilidades de acceso, el sistema también contempla que el profesional médico pueda remitir la receta por correo electrónico o WhatsApp, canales habilitados especialmente para responder a diferentes realidades tecnológicas y de conectividad. Entre los principales aspectos técnicos de esta modalidad, se destacan:

Emisión electrónica por parte del profesional médico

Notificación inmediata mediante OSEP Móvil Catamarca

Envío alternativo por correo electrónico o WhatsApp

Presentación en farmacia con DNI o credencial digital

Validez exclusiva para medicación ambulatoria en esta etapa

Desde la obra social explicaron que esta multiplicidad de canales fue diseñada para garantizar una transición accesible, contemplando los distintos niveles de familiaridad con herramientas digitales entre los afiliados.

Seis meses de transición

La implementación definitiva se produce luego de un período de transición de seis meses, durante el cual convivieron el sistema tradicional en papel y la modalidad digital. Ese lapso permitió que profesionales de la salud y afiliados se familiarizaran con la nueva operatoria, facilitando una incorporación progresiva antes de su entrada en vigencia obligatoria.

Para la conducción de la obra social, la medida excede el simple reemplazo de un soporte por otro. "La incorporación de la receta digital no es solo un cambio de formato, es una decisión estratégica: usar la tecnología y la informática para desburocratizar procesos, cuidar los recursos y mejorar la calidad de atención que le brindamos a nuestros afiliados", sostuvo el director de la OSP, Leopoldo Marchetti.

El funcionario remarcó además el valor del sistema en términos de gestión: "Este sistema nos permite contar con mejor información, en tiempo real, para tomar decisiones más eficientes, fortalecer los controles y avanzar hacia una obra social más transparente, sustentable y centrada en las necesidades de los afiliados."

Más control, trazabilidad y prevención

En esta primera etapa, la receta digital alcanza exclusivamente a la medicación ambulatoria. En tanto, los medicamentos de alto costo continuarán bajo el mecanismo habitual vigente, mientras la institución evalúa nuevas fases de integración.

Uno de los ejes centrales de la digitalización es el fortalecimiento de los mecanismos de control y trazabilidad en la provisión de medicamentos. El sistema permite un seguimiento más preciso de cada tratamiento indicado, reduciendo potenciales irregularidades y mejorando la supervisión del circuito de dispensa.

Además, la eliminación del soporte papel genera impactos directos en la gestión:

Reduce tiempos administrativos

Optimiza tareas para prestadores y farmacias

Facilita el acceso a tratamientos

Mejora la verificación de prescripciones

Ayuda a prevenir la automedicación

Desde la institución subrayaron que la posibilidad de verificar con mayor precisión la prescripción médica y su recorrido dentro del sistema contribuye también a reforzar la seguridad del paciente.

Un ecosistema digital en expansión

La receta electrónica se suma a otras herramientas que OSEP viene incorporando en los últimos años, entre ellas la aplicación OSEP Móvil Catamarca, el pago de órdenes y autorizaciones a través de Mercado Pago, el uso de credenciales digitales, el Portal de Trámites y diversos sistemas de autogestión.

El balance preliminar de la implementación mostró una adopción acelerada. "En la primera semana de implementación de la receta digital tuvimos resultados muy positivos: la transición fue ordenada y sin inconvenientes, y alcanzamos cerca de 22 mil recetas para unos 12 mil afiliados, lo que refleja una muy buena adopción del sistema", sintetizó Marchetti.

Con este avance, OSEP consolida un modelo de gestión basado en la digitalización de procesos, con foco en la eficiencia operativa, el fortalecimiento de controles y una atención más ágil, segura y accesible para sus afiliados.