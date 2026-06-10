OSEP impulsa una jornada de concientización por el Día Mundial del Cáncer de Piel

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) llevará adelante una jornada de concientización y prevención en el marco del Día Mundial del Cáncer de Piel, una iniciativa orientada a fortalecer el conocimiento de la comunidad sobre los factores de riesgo, la importancia de la detección temprana y las medidas cotidianas de cuidado que contribuyen a preservar la salud cutánea.

La propuesta se desarrollará este viernes 12 de junio a partir de las 9:30 horas en la Casa Central de OSEP y se enmarca dentro de las acciones impulsadas por la institución para promover hábitos saludables y fomentar la prevención como herramienta fundamental para el cuidado de la salud.

Bajo el lema "Tu piel habla. Escuchala a tiempo", la actividad buscará acercar información clara y accesible a los afiliados y a la comunidad, poniendo el foco en una enfermedad que, si bien se encuentra entre las más diagnosticadas a nivel mundial, presenta un altísimo porcentaje de curación cuando es detectada en sus etapas iniciales.

Una jornada abierta para informar y generar conciencia

La iniciativa contará con la participación de la Dra. Mirta Soria, reconocida médica especialista en Dermatología, quien estará a cargo de las actividades previstas durante la jornada. Durante el encuentro, la profesional brindará información vinculada a los métodos adecuados de autoexamen y a los cuidados diarios que permiten proteger la piel frente a los factores de riesgo asociados al desarrollo del cáncer cutáneo.

La propuesta busca ofrecer un espacio de aprendizaje y consulta para que los asistentes puedan despejar dudas, acceder a recomendaciones especializadas y conocer herramientas prácticas para incorporar a su rutina cotidiana.

Además de las exposiciones y orientaciones profesionales, los afiliados tendrán la posibilidad de realizar consultas relacionadas con la salud de la piel, fortaleciendo así el carácter preventivo y educativo de la actividad.

La importancia de la fotoprotección

Uno de los ejes centrales de la jornada será la promoción de la fotoprotección como una práctica permanente y necesaria para el cuidado de la salud. En ese sentido, OSEP realizará la entrega gratuita de protectores solares a los asistentes, una acción que busca reforzar el mensaje de que el uso de estos productos constituye un hábito diario y no exclusivamente vinculado a las temporadas de verano o a los períodos de mayor exposición solar.

La entrega de protectores solares se integra a las estrategias de promoción de hábitos saludables que la obra social desarrolla en este tipo de actividades, poniendo énfasis en la prevención y en la adopción de conductas que contribuyan a reducir riesgos para la salud.

Una enfermedad frecuente a nivel mundial

La jornada también servirá para difundir información vinculada con la magnitud que tiene actualmente el cáncer de piel a nivel global. De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad se encuentra entre los tumores más diagnosticados en el mundo. Cada año se registran más de 1,5 millones de nuevos casos entre las variantes melanoma y no melanoma.

Estos datos permiten dimensionar la relevancia de las acciones orientadas a la prevención y a la detección temprana, aspectos considerados fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento exitoso.

Entre los factores de riesgo identificados, la OMS señala especialmente la exposición crónica y sin protección a las radiaciones ultravioletas (RUV), tanto aquellas provenientes del sol como las generadas por fuentes artificiales, entre ellas las camas solares.

El daño solar acumulativo e irreversible

La información difundida también recoge las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), entidad que sostiene de manera constante la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a la exposición solar.

Según la SAD, el daño provocado por el sol tiene un carácter acumulativo e irreversible, una característica que convierte a la prevención en una herramienta indispensable para reducir riesgos a largo plazo.

Asimismo, la entidad advierte que las quemaduras solares sufridas durante la infancia y la adolescencia multiplican las probabilidades de desarrollar la enfermedad en la edad adulta, motivo por el cual resulta fundamental promover hábitos de cuidado desde edades tempranas.

Prevención, educación y detección temprana

Desde OSEP remarcaron que la prevención y la educación continúan siendo las herramientas más eficaces para el cuidado de la salud. Bajo esa premisa, la institución impulsa actividades destinadas a generar conciencia sobre la importancia de identificar de manera temprana cualquier signo de alerta relacionado con la piel.

La jornada prevista para este viernes busca precisamente fortalecer ese mensaje, acercando información especializada a la comunidad y promoviendo conductas preventivas que permitan actuar a tiempo.

Con el lema "Tu piel habla. Escuchala a tiempo", la obra social propone un espacio de encuentro y aprendizaje enfocado en la detección temprana y en la incorporación de hábitos saludables, dos aspectos considerados fundamentales para favorecer un tratamiento exitoso y reforzar el cuidado integral de la salud cutánea.