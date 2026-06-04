OSEP realizó una derivación de urgencia de un recién nacido al Garrahan

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) llevó adelante una derivación de urgencia de un afiliado de apenas un mes de vida hacia un centro médico de mayor complejidad de la Ciudad de Buenos Aires. El operativo se concretó con éxito durante la mañana de este jueves y permitió que el pequeño paciente fuera trasladado para continuar con un tratamiento especializado acorde a la gravedad de su cuadro clínico.

La medida fue adoptada debido a que el recién nacido padece una patología cardiológica grave, situación que requirió una rápida intervención y la articulación de recursos sanitarios para garantizar su acceso a una atención de mayor complejidad. En este contexto, el destino elegido para la continuidad de su asistencia médica fue el Hospital Garrahan, uno de los centros de referencia para la atención pediátrica de alta complejidad.

La derivación representó una respuesta inmediata ante una emergencia que demandaba condiciones especiales de traslado y una coordinación precisa entre los distintos actores involucrados en el sistema sanitario.

El operativo sanitario y el traslado aéreo

Para concretar la derivación se dispuso la utilización del avión sanitario de la provincia, recurso que permitió reducir los tiempos de traslado y brindar las condiciones necesarias para el transporte seguro del paciente.

El operativo comenzó durante la mañana de este jueves en el aeropuerto "Felipe Varela", desde donde partió la aeronave con destino a la provincia de Buenos Aires. El vuelo aterrizó en el aeropuerto de San Fernando, donde se completó una nueva etapa del procedimiento.

Una vez en territorio bonaerense, el bebé fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Garrahan, institución donde continuará recibiendo la atención médica requerida por su condición de salud.

La intervención del equipo médico

Antes de la derivación, el pequeño se encontraba internado en el Hospital de Niños Eva Perón, donde era asistido por profesionales especializados que seguían de cerca la evolución de su cuadro clínico.

La decisión de concretar el traslado fue tomada por el equipo médico del servicio de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de ese centro de salud. Los profesionales evaluaron la necesidad de que el paciente recibiera atención en una institución con mayores niveles de complejidad para abordar la patología cardiológica que presenta.

La determinación respondió a criterios estrictamente médicos y a la necesidad de garantizar que el niño pudiera acceder a procedimientos, tratamientos y recursos especializados disponibles en el centro pediátrico de referencia al que fue derivado.

Acceso a atención de alta complejidad

La derivación realizada por OSEP permitió que el recién nacido pudiera ser trasladado de manera segura hacia una institución preparada para atender cuadros complejos en pacientes pediátricos. La rápida coordinación entre la obra social, el sistema sanitario provincial y los equipos médicos involucrados resultó clave para concretar el operativo durante la mañana de este jueves.

Con el arribo al Hospital Garrahan, el pequeño niño continuará su proceso de atención médica bajo la supervisión de especialistas de gran profesionalismo, en el marco de un tratamiento de mayor complejidad requerido por la gravedad de su patología cardiológica.