OSEP realizó una jornada de concientización sobre cáncer de piel

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) llevó adelante una nueva iniciativa orientada a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, con la realización de una charla abierta sobre concientización y prevención del cáncer de piel. La actividad se desarrolló durante la mañana del viernes en la Casa Central del organismo y formó parte de las acciones impulsadas en el marco del Día Mundial del Cáncer de Piel.

La propuesta contó con una importante concurrencia de afiliados y personal de la institución, quienes participaron de una jornada especialmente diseñada para brindar información sobre una de las patologías dermatológicas de mayor relevancia en materia de salud pública. La iniciativa se enmarcó en el interés permanente de OSEP por fomentar hábitos preventivos y promover conductas saludables que contribuyan al bienestar de la comunidad.

Una actividad orientada a la prevención

El encuentro tuvo como principal objetivo generar conciencia acerca de la importancia del cuidado de la piel y de la detección temprana de posibles lesiones. Durante la jornada se abordaron distintos aspectos relacionados con la enfermedad, haciendo especial énfasis en las medidas preventivas que pueden incorporarse a la vida cotidiana.

La disertación estuvo a cargo de la Dra. Mirta Soria, médica especialista en Dermatología, quien desarrolló una exposición didáctica y accesible para todos los presentes. A lo largo de su presentación explicó los diferentes tipos de cáncer de piel, sus características principales y los síntomas a los que se debe prestar atención para favorecer un diagnóstico oportuno.

La especialista detalló además cuáles son las señales de alerta que pueden advertirse en la piel y que requieren una consulta médica especializada. El objetivo fue brindar herramientas concretas para que las personas puedan reconocer cambios o manifestaciones que ameriten una evaluación profesional.

La importancia de la detección temprana

Uno de los ejes centrales de la charla estuvo vinculado a la necesidad de fortalecer las acciones de prevención primaria y promover la detección precoz de la enfermedad. Durante su exposición, la Dra. Soria remarcó que ambos factores resultan determinantes para aumentar significativamente las posibilidades de éxito de los tratamientos disponibles.

En ese sentido, la profesional explicó la importancia de incorporar controles periódicos como parte de los hábitos habituales de cuidado de la salud. Asimismo, destacó que la observación constante de la piel constituye una herramienta valiosa para advertir cambios tempranos y actuar de manera rápida ante cualquier anomalía.

La especialista insistió en que la prevención no debe limitarse a momentos puntuales del año, sino que debe transformarse en una conducta sostenida y permanente.

Conductas responsables frente a la exposición solar

Otro de los temas desarrollados durante la actividad estuvo relacionado con la exposición al sol y sus efectos sobre la salud cutánea. En este punto, la Dra. Soria subrayó la necesidad de erradicar las prácticas de exposición solar desmedida y adoptar conductas responsables que permitan minimizar los riesgos asociados a las radiaciones ultravioletas.

La profesional remarcó que el cuidado de la piel requiere acciones concretas y constantes, orientadas a preservar la salud y reducir la posibilidad de desarrollar patologías relacionadas con la exposición solar.

Asimismo, reiteró la importancia de las consultas periódicas con especialistas en dermatología, entendiendo que el seguimiento profesional constituye una herramienta esencial dentro de cualquier estrategia preventiva.

Un espacio de participación y consulta

Además de la exposición informativa, la jornada incluyó un espacio especialmente destinado al intercambio entre la profesional y los asistentes. Durante ese tramo de la actividad, afiliados y empleados de OSEP tuvieron la posibilidad de formular preguntas, plantear inquietudes y compartir dudas vinculadas al cuidado de la piel y a diversas afecciones dermatológicas.

La instancia permitió generar un diálogo directo con la especialista, quien brindó orientación calificada sobre distintas consultas realizadas por los participantes. Este intercambio fortaleció el carácter educativo de la propuesta y favoreció una participación activa de quienes asistieron al encuentro.

Entrega de protectores solares

Como cierre de la actividad, OSEP realizó la entrega gratuita de protectores solares a todos los presentes, en línea con las políticas de promoción de la salud que viene impulsando desde hace tiempo.

La distribución de este insumo tuvo como finalidad reforzar el mensaje preventivo transmitido durante la jornada y promover su utilización cotidiana como una medida esencial para el cuidado de la piel.

Desde la obra social se destacó que el protector solar constituye una herramienta indispensable para protegerse frente a las radiaciones ultravioletas y reducir los riesgos asociados a la exposición solar. En ese marco, se instó a la comunidad a incorporar su uso como un hábito de salud fundamental para toda la familia durante todo el año.

La actividad desarrollada en la Casa Central de OSEP reafirmó el compromiso institucional con la prevención y la educación sanitaria, promoviendo acciones concretas destinadas a generar mayor conciencia sobre el cáncer de piel y la importancia de adoptar hábitos responsables que contribuyan al cuidado integral de la salud.