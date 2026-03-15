Otoño 2026 en Argentina: anticipan temperaturas más altas y un mapa de lluvias irregular

A medida que el verano comienza a transitar su tramo final, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para marzo, abril y mayo de 2026, un informe que ofrece una perspectiva sobre cómo podría comportarse el clima durante el próximo otoño en Argentina.

El documento oficial anticipa temperaturas medias más altas de lo normal en amplias regiones del país, mientras que el panorama de precipitaciones muestra un comportamiento más irregular y fragmentado según las distintas zonas.

El informe se elabora a partir de un consenso de modelos climáticos nacionales e internacionales, que analizan la evolución de variables oceánicas y atmosféricas de gran escala. Entre los factores considerados se incluye, por ejemplo, la evolución del fenómeno de El Niño, que puede influir en los patrones de temperatura y lluvias.

Los especialistas del organismo remarcan que el pronóstico no establece fechas ni eventos concretos, sino tendencias climáticas generales para el trimestre. En ese sentido, incluso un período considerado "normal" puede incluir olas de calor, irrupciones de aire frío y eventos de lluvia intensa.

Por esa razón, el SMN recomienda seguir los reportes diarios y semanales, además de consultar las alertas tempranas ante fenómenos meteorológicos de alto impacto.

Temperaturas: una tendencia por encima de lo habitual

Para elaborar sus pronósticos, el Servicio Meteorológico Nacional utiliza el sistema de terciles, un método estadístico que divide el registro histórico del clima en tres categorías. Este sistema permite identificar las regiones donde existe mayor probabilidad de desviaciones respecto al promedio histórico. En el caso del otoño 2026, el informe indica mayor probabilidad de temperaturas medias superiores a la normal en varias zonas del país. Entre ellas se destacan:

El sur de la Patagonia

El Noroeste argentino

Córdoba

Santiago del Estero

El oeste de Santa Fe

El oeste de Chaco

El oeste de Formosa

El informe también señala que otras regiones podrían registrar valores normales o superiores a lo habitual. Este escenario abarca el centro y norte de la Patagonia, la región de Cuyo, la Pampa, Buenos Aires y el litoral.

El tercil superior implica, en términos generales, valores cercanos a 0,5 °C por encima del promedio histórico del período, aunque esta referencia puede variar según la región y la serie climática analizada.

Dentro de este esquema, Catamarca se encuentra dentro del área del Noroeste argentino, región donde el informe indica una mayor probabilidad de temperaturas medias superiores a lo normal durante el trimestre otoñal.

El mapa de las precipitaciones en el país

El comportamiento de las lluvias presenta un panorama más diverso y menos uniforme que el de las temperaturas. De acuerdo con el informe del SMN, existe mayor probabilidad de precipitaciones normales en:

Centro y norte de la Patagonia

La Pampa

Buenos Aires

El litoral

Este de Salta

Chaco

Formosa

Santiago del Estero

En contraste, las provincias del Noroeste argentino y el sur de la Patagonia podrían experimentar precipitaciones superiores a lo normal durante el trimestre.

Por otro lado, el organismo anticipa una tendencia a lluvias normales o inferiores a la normal en las siguientes regiones:

Mendoza

San Juan

San Luis

Córdoba

Oeste de Santa Fe

Sur de Santiago del Estero

El informe también explica que las áreas que aparecen en blanco en los mapas oficiales representan regiones donde no existe una categoría con mayor probabilidad asignada, por lo que se recomienda tomar como referencia la climatología típica del trimestre.

El inicio astronómico del otoño

Más allá de las proyecciones climáticas, el cambio de estación está determinado por un fenómeno astronómico: el equinoccio. El término proviene del latín y significa "noche igual", en referencia al momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el planeta, alrededor de 12 horas cada uno.

Esto ocurre cuando los rayos del Sol inciden de forma perpendicular sobre la línea del ecuador, marcando la transición entre estaciones. Según informó el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), el equinoccio de otoño en 2026 ocurrirá el 20 de marzo a las 11.46 de la Hora Oficial Argentina (HOA).

Ese momento marcará el final del verano en Argentina y en todo el hemisferio sur, dando comienzo formal a la nueva estación, que se extenderá hasta el 21 de junio, fecha prevista para el inicio del invierno.

Una estación de transición climática

El otoño representa un período de transición entre las temperaturas extremas del verano y el clima más frío del invierno. En términos naturales y culturales, también se asocia a la transformación del paisaje, con el cambio de color de las hojas —del verde intenso hacia tonos marrones y anaranjados— y su posterior caída.

En ese contexto, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un otoño 2026 marcado por temperaturas algo más elevadas que lo habitual en amplias zonas del país, mientras que el régimen de lluvias podría variar considerablemente entre regiones.

Por ello, los especialistas insisten en la importancia de seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas a lo largo de la temporada, ya que los pronósticos trimestrales describen tendencias generales, pero los fenómenos concretos se confirman con los informes diarios y semanales del organismo.