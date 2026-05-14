Otra vez un sorpresivo paro de la Línea 104 deja a miles de pasajeros sin servicio

La crisis del transporte urbano de Catamarca volvió a golpear con fuerza este jueves luego de que un sorpresivo paro de la Línea 104dejara a miles de pasajeros varados y sin posibilidades de trasladarse en una jornada marcada por la incertidumbre y el malestar social. La interrupción del servicio volvió a exponer la delicada situación económica y financiera de la empresa El Nene SRL, un conflicto que se extiende desde hace tiempo y que, lejos de encontrar una solución, profundiza sus consecuencias sobre trabajadores y usuarios.

Desde las primeras horas del día, quienes habitualmente utilizan este medio de transporte se encontraron con la ausencia total de unidades en circulación. La falta de información oficial agravó aún más la situación y provocó desconcierto y descontento entre pasajeros que aguardaban en las paradas para dirigirse a sus puestos de trabajo, establecimientos educativos y distintas actividades cotidianas.

El paro tomó por sorpresa a gran parte de la población debido a que la medida no fue comunicada previamente por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), mientras que el Ministerio de Transporte tampoco emitió declaraciones públicas sobre el conflicto ni explicó qué medidas se implementarán para garantizar la movilidad de los usuarios afectados.

Salarios adeudados y tensión entre los trabajadores

En el centro del conflicto aparecen nuevamente los reclamos salariales de los trabajadores de la empresa. Los choferes continúan denunciando el incumplimiento en el pago de haberes, una situación que, según expresaron, persiste pese a las promesas realizadas por la patronal.

La falta de respuestas concretas derivó en un nuevo escenario de tensión dentro de la empresa, donde este jueves las puertas permanecieron cerradas y ningún trabajador salió a prestar servicios. El conflicto no sólo afecta a los conductores de las unidades, sino también al personal administrativo y de talleres, que atraviesa la misma incertidumbre respecto de la continuidad laboral y del cobro de salarios.

El escenario actual parece confirmar las advertencias que desde hace tiempo viene realizando la UTA respecto del futuro de los trabajadores vinculados a la empresa. Entre los sectores afectados se encuentran:

Cerca de 50 trabajadores del volante.

Personal administrativo.

Empleados de talleres.

La situación alimenta la preocupación por el sostenimiento de las fuentes laborales en medio de una crisis que no encuentra resolución.

Miles de usuarios perjudicados

Mientras las negociaciones continúan estancadas, las principales consecuencias recaen nuevamente sobre los usuarios del transporte público. La ausencia total del servicio dejó a miles de catamarqueños sin posibilidades de movilizarse durante gran parte de la jornada, afectando especialmente:

El traslado hacia los lugares de trabajo.

El ingreso de estudiantes a las escuelas.

La movilidad cotidiana dentro de distintos sectores de la ciudad.

La falta de previsión y de información oficial generó además enojo entre los pasajeros, que volvieron a enfrentarse con largas esperas e incertidumbre sobre la normalización del servicio. La situación se produce en un contexto donde el transporte urbano atraviesa un escenario de fragilidad económica sostenida, con empresas que desde hace meses advierten dificultades para sostener la prestación.

El silencio oficial y la ausencia de respuestas

Uno de los puntos que más malestar generó durante la jornada fue la ausencia de comunicación pública tanto por parte del gremio como de las autoridades provinciales. El paro no fue anunciado oficialmente por la UTA y el Ministerio de Transporte tampoco emitió precisiones sobre el conflicto ni sobre posibles alternativas para garantizar el traslado de los usuarios afectados.

Ese silencio profundizó el clima de incertidumbre alrededor de la continuidad del servicio y de la situación de los trabajadores.

La falta de definiciones oficiales también volvió a poner el foco sobre el rol del Estado frente a una crisis que se arrastra desde hace meses y que afecta directamente a miles de personas que dependen diariamente del transporte público.

Subsidios, fondos demorados y una crisis que se profundiza

Detrás del nuevo paro aparece además un problema estructural que las empresas de transporte vienen señalando desde hace tiempo: las dificultades financieras derivadas de la falta de pago de subsidios nacionales y de la demora en la llegada de fondos provinciales.

Las patronales sostienen desde hace meses que la situación económica del sector se volvió cada vez más compleja y que los recursos disponibles resultan insuficientes para sostener el funcionamiento normal de las empresas. Entre los factores que las empresas identifican como centrales en la crisis aparecen:

La demora en el envío de subsidios nacionales.

La falta de acreditación de fondos provinciales.

El incremento sostenido de costos operativos.

Las dificultades para afrontar salarios.

Ese escenario terminó impactando directamente sobre la prestación del servicio y sobre la estabilidad laboral de cientos de trabajadores vinculados al sistema de transporte.